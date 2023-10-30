�u15�C���`MacBook Air�v�𔃂��ׂ��l�́H�@�x���`�}�[�N�e�X�g�����ĉ��i1/3 �y�[�W�j

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アップル、M3版「MacBook Pro」発表? ただし13インチ以外アップルは10月31日に開催するスペシャルイベント「Scary Fast」でM3チップを搭載したMacBook Proを発表するが、13インチがラインナップに入る可能性は低いという。Bloomberg名物記者が伝えた。 続きを読む ⮕

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