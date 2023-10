�g��ƁA�|�P����GO�̌����X�|���T�[��N��ŏI��

�@���{�S���̋g��ƓX�܂́A�|�P����GO�̃|�P�X�g�b�v��W���ɍ̗p����Ă���A�A�C�e������肵����A�W���Ńo�g���������ł���B�����X�|���T�[�I���ɔ����A�Q�[����ɓo�ꂵ�Ă���|�P�X�g�b�v�ƃW���́A2024�N1��1���ȍ~�A���������B�@�g��Ƃ́A2020�N10��20���Ƀ|�P����GO�̃I�t�B�V�����p�[�g�i�[�ɂȂ�A�S����1200�̓X�܂��|�P�X�g�b�v��W���ɂȂ��Ă���B����I�ɃC�x���g����{���Ă���A2023�N4���ɂ́A�g��Ƃň���z�ȏ��w�������l����炦��X�^���v����߂�ƁA�p�[�g�i�[���T�[�`�Q�����⓹��������邱�Ƃ��ł����B�|�P����GO�ɂ�9������V�V�[�Y���u�`���̓��X�v���J���B�p���f�A�n���̃|�P�������

�g��ƁA�|�P����GO����P�ށ@�|�P�X�g�b�v�E�W���͔N��ŏI���g��Ƃ��uPokemon GO�v����P�ނցB�u�|�P�X�g�b�v�v�u�W���v�́A2024�N1��1���ɃQ�[���������������B 続きを読む ⮕

�u���N��v�l�グ�A�O�N����16�Ќ��@�O�H��Ƃ̉��i�헪���O�H��v100�Ђ̂���23�N��l�グ����{�E���������Ƃ�4���ƂȂ�A�O�N����16�Ќ����������Ƃ��A�鍑�f�[�^�o���N�ɂ�钲���Ŗ��炩�ƂȂ����B 続きを読む ⮕

�uSaaS�~����AI�v�̍��ʉ��|�C���g�Ƃ́H�@���{�I���N���̉���烆�[�U�[���_�ŒT��FWeekly Memo�i1/2 �y�[�W�j�uSaaS�~����AI�v�ɂ��T�[�r�X�����ڂ���Ă��邪�A���[�U�[���_�őI�ԍۂ̏d�v�ȃ|�C���g�͂ǂ��ɂ���̂��B���{�I���N���̉����T�肽���B 続きを読む ⮕

QUBIT、1stアルバム「9BIT」11月22日リリース! 初ライブも決定(2023年10月29日)|BIGLOBEニュースDaoko(Vo)、永井聖一(Gt)、鈴木正人(Ba)、網守将平(Key)、大井一彌(Dr)という実力派揃いのメンバーにより結成された、QUBIT(キュービット)。そのQUB…|BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕

「ゴールド・ボーイ」の岡田将生は尊い…羽村仁成、星乃あんな、前出燿志が舞台でトーク(イベントレポート)映画「ゴールド・ボーイ」の舞台挨拶が、第36回東京国際映画祭で10月29日に開催。東京・ヒューリックホール東京で行われた同イベントに監督の金子修介、キャストの羽村仁成(Go!Go!kids)、星乃あんな、前出燿志、製作総指揮を務めた白金、企画を担った許曄が参加した。 続きを読む ⮕

冬空の下でキャンプフェス「GO OUT CAMP 冬」当日はツリーの点灯式や打ち上げ花火もアウトドアファッション雑誌「GO OUT」が主催する野外フェス「GO OUT CAMP 冬 2023」が、12月8日から10日にかけて静岡・ふもとっぱらキャンプ場で開催される。 続きを読む ⮕