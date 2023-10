｢利上げ完了｣感のECBを引き裂くイタリアの不穏 インフレ抑制か､利回り急騰の｢脆弱国｣配慮か

interest rates【10月】Based on our current assessment, we consider that the key ECB9月の声明文では現在完了形を用いて中立金利(経済を冷ましも熱しもしない金利)水準への到達が表現され、話題になった。これに対し10月は現在形を用いて、すでに中立金利水準にあって、それがインフレ収束に寄与するというニュアンスに変わっている。

NY円、3日続落 1ドル=147円45~55銭で終了、米長期金利上昇で【NQNニューヨーク=横内理恵】14日のニューヨーク外国為替市場で円相場は小幅に3日続落し、前日比5銭円安・ドル高の1ドル=147円45~55銭で取引を終えた。米長期金利の上昇による日米金利差の拡大が円相場の重荷だった。欧州中央銀行(ECB)の利上げ打ち止め観測から対ユーロで円が買われたため、対ドルでも円の下値は堅かった。欧州中央銀行(ECB)が同日の理事会で0.25%の利上げを決めた一方、声 続きを読む ⮕

ECB金利、カバーすべき領域まだある-シュナーベル氏がタイト紙にコアインフレが根強いため、欧州中央銀行(ECB)の利上げはまだ終わりではないと、欧州中央銀行(ECB)のシュナーベル理事がベルギー紙タイトに語った。 続きを読む ⮕

ECB利上げに「もう少し先あり」、大半は終了=仏中銀総裁[ワシントン 12日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)理事会メンバーのビルロワドガロー・フランス中銀総裁は12日、欧州中央銀行(ECB)の今回の利上げサイクルには「もう少し先がある」が、その大半を終えていると述べた。

ECBの3月50bp利上げ確率半々、SVB破綻で-5月以降にも火種欧州中央銀行(ECB)が16日に政策を決定する時、今後について一段と激しい対立が予想されることが注意を引きそうだ。

ECBはあと4回利上げで7月にピーク金利3.75%、QT加速へ-調査欧州中央銀行(ECB)は高止まりするインフレへの対応を強化し、あと4回の利上げで政策金利を3.75%まで引き上げるとともに、5兆ユーロ(約723兆円)の保有債券の圧縮(量的引き締め=QT)を加速させると、ブルームバーグの調査に答えたエコノミストが予想した。 続きを読む ⮕

ECB、サイバー攻撃に対するストレステストを来年実施へ欧州中央銀行(ECB)は来年、金融機関に対してサイバー攻撃を受けた場合の回復力を測るストレステストを実施する。ウクライナでの戦争を巡りロシアとの間に緊張がある中で、ECBはサイバー攻撃対応の優先度を引き上げた。