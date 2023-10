Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ １ｓｔアルバム１２・２０発売決定 宮近海斗「皆さんにワクワクしてもらえるよう」１７曲収録

デビュー曲「JUST DANCE!」をはじめ、ファンからリリースを熱望されていた松田元太(24)主演ドラマ「結婚予定日」の主題歌「99 PERCENT」など前17曲を収録。アルバムタイトルの「A」は「本物・真実であること」を意味する“Authenticity”の略で、“エンタメの真髄”を追い求めていく所信表明となっている。

デビュー曲「JUST DANCE!」をはじめ、ファンからリリースを熱望されていた松田元太(24)主演ドラマ「結婚予定日」の主題歌「99 PERCENT」など前17曲を収録。アルバムタイトルの「A」は「本物・真実であること」を意味する“Authenticity”の略で、“エンタメの真髄”を追い求めていく所信表明となっている。

続きを読む:

Daily_Online »

Travis Japan、悲願のCDデビュー決定「ずっとかなえたかった」12・20初アルバム発売7人組グループ「Travis Japan」が、12月20日に初のアルバム「Road to A」を発売することが27日、分かった。 続きを読む ⮕

北九州市から日本進出へ!シンガポールで「Japan Entry to KKJ(Kitakyushu, Japan)」を11月1日に開催北九州市から日本進出へ!シンガポールで「Japan Entry to KKJ(Kitakyushu, Japan)」を11月1日に開催 JETROスタートアップ課のプレスリリース 続きを読む ⮕

Travis Japan松田元太、アイドルらしからぬ食べ方へのこだわりにスタジオ仰天明日10月27日(金)にフジテレビ系で放送される「人志松本の酒のツマミになる話」に、Travis Japanの松田元太が出演する。 続きを読む ⮕

Plug and Play Japan、「Japan Mobility Show 2023」に出展、海外モビリティトレンドの紹介セッション、海外スタートアップによるピッチイベントを実施Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、10月28日(土)から11月5日(日)まで、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会)に出展し、海外スタートアップによるピッチイベントを実施することをお知らせいたします。 続きを読む ⮕

Landit(ランディット), 過去最大規模となる「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」にブース出展、スタートアップによる決勝ピッチに選出Landit(ランディット), 過去最大規模となる「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」にブース出展、スタートアップによる決勝ピッチに選出 Landit Inc.(ランディット株式会社)のプレスリリース 続きを読む ⮕

折りたためるバイク『タタメルバイク』、展示会で披露ICOMAが販売する折りたたみ電動バイク『タタメルバイク』が、きょうから11月5日まで東京・東京ビッグサイトで開催中の「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」に出展された。現在開発、製造中で、来年春ごろに順次出荷予定。... 続きを読む ⮕