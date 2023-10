Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、悲願のＣＤデビュー決定「ずっとかなえたかった」１２・２０初アルバム発売

昨年10月に「JUST DANCE!」で世界配信デビューした同グループの1stフルアルバム。これまで配信で同曲や「Moving Pieces」(今年5月)「Candy Kiss」(同7月)などをリリースしてきた。本アルバムで、念願のCDデビューを果たすことになる。初回・通常など4形態でそれぞれ17曲収録されており、タイトルには「エンターテイメントの真髄(しんずい)を追い求める」意味が込められている。我々Travis Japanの初となるアルバムがリリース決定となりました!!今までとこれからが詰まった魅力たっぷりのアルバムに仕上げたので、是非沢山の方々に届いて欲しいと思っています。Road to A...

“Road to A”このアルバムでは、幅広いジャンルに挑戦しています。色々な可能性を秘めたアルバムになっていて、こんなに豪華なアルバムを作れることが本当に嬉しくて幸せです!ユニット曲も収録しているので是非チェックしてください!メジャーデビュー1周年という大切な日に、夢であったアルバムリリースの発表が出来てとても幸せです!デビュー後にリリースした全ての楽曲に加え、アムバム曲として新規収録されている楽曲、メンバーそれぞれが選んだジュニア時代の楽曲、新規のユニット曲など、形態によって様々なTravis Japanの顔をお届けしたいという想いの詰まった作品となっております。◆吉澤閑也コメント

