ＮＹ株３日続落３６６ドル安

【ニューヨーク共同】２７日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は３日続落し、前日比３６６・７１ドル安の３万２４１７・５９ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融引き締めが長期化することへの警戒感が強まり、前日終値からの下げ幅は一時４５０ドルを超えた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は３日ぶりに反発し、４７・４０ポイント高の１万２６４３・０１。

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