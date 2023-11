ＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩ、３才長男とＵＳＪへ「一緒にピースで撮りたかったのですが」「後出しを覚えましたｗ」

MAKIDAIはインスタグラムを更新し「一緒にピース で撮りたかったのですが がっつりグー してはったw」とつづると、USJのクリスマスツリーの前で撮影された息子とのツーショットをアップ。ハッシュタグに「#後出しを覚えましたw #usj #ユニバ #onelove」とつけた。

EXILE SHOKICHIソロプロジェクト、故郷・北海道への思い歌った新曲リリースEXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)のソロプロジェクト・SHO HENDRIXの新曲「Emishinokuni」が、明日10月27日0:00に配信リリースされる。 続きを読む ⮕

EXILE SHOKICHIソロ新名義第2弾リリース、ロサンゼルスの光景歌った哀愁漂うナンバーEXILE SHOKICHI(EXILE、EXILE THE SECOND)の“SHO HENDRIX”名義によるソロ曲第2弾「Balloon in the sky」が、本日10月13日に配信リリースされた。 続きを読む ⮕

TAKAHIRO 武道館で感謝唱 デビュー17年目単独で初!思い出の地で決意表明/デイリースポーツ onlineEXILE TAKAHIRO(38)が21日、都内で、単独初となる日本武道館公演を行った。同所は2006年9月22日開催の「EXILE VOCAL BATTLE AUDITION」でEXILEに加入した思い出の地。ファン9000人へ感謝を伝... 続きを読む ⮕

【会見レポート】EXILE NESMITHを井上芳雄が絶賛「お芝居の力強さ、説得力を毎回感じていました」(舞台写真あり)EXILE NESMITH(EXILE、EXILE THE SECOND)が出演するミュージカル「ラグタイム」が本日9月9日に開幕する。初日を前にした公開ゲネプロと取材会が昨日8日に東京・日生劇場にて行われ、NESMITHと石丸幹二、井上芳雄、安蘭けいが登壇した。 続きを読む ⮕

「人類の叡智やん」千鳥・ノブ、USJショットに「Tシャツ可愛い!」「ユニバ似合う!」の声お笑いコンビ「千鳥」ノブが3日までに自身のインスタグラムを更新し、ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)を訪れた様子を公開した。ノブは「10年ぶりユニバ。人類の... 続きを読む ⮕

