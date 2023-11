Anna Tong: Reuters Muhabiri

Anna Tong, San Francisco merkezli Reuters muhabiri olarak teknoloji endüstrisi hakkında haber yapmaktadır. 2023 yılında Reuters'a katılmadan önce San Francisco Standard gazetesinde veri editörü olarak çalışmıştır. Tong daha önce ürün yöneticisi olarak teknoloji start-up'larında ve Google'da kullanıcı görüşleri üzerinde çalışmış ve bir çağrı merkezinin yönetimine yardımcı olmuştur. Tong, Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

PEN_MAGAZİNE: 米サンフランシスコで自動運転タクシーの24時間営業が認可…問題山積みで賛否両論の声|Pen OnlineSAN FRANCISCO サンフランシスコ/アメリカサンフランシスコが無人タクシーとして認可した、グーグルのウェイモ。本格運用が始まった。 © Waymoロボタクシーとも呼ばれる自動運転タクシーの2...

PRTIMES_TECH: 「Building Useful and Trustworthy AI」をテーマに「THE NEW CONTEXT CONFERENCE San Francisco 2023 Fall」を開催「Building Useful and Trustworthy AI」をテーマに「THE NEW CONTEXT CONFERENCE San Francisco 2023 Fall」を開催 株式会社デジタルガレージのプレスリリース

NEWSWEEK_JAPAN: ポーランド下院選、野党連合が政権奪取の公算Karl Badohal Anna Koper[ワルシャワ 16日 ロイター] -...

NEWSWEEK_JAPAN: ポーランド総選挙、野党勢が過半数 政権交代も=出口調査Marek Strzelecki Anna Wlodarczak-Semczuk...

AFPBBCOM: ロイター映像記者、レバノン・イスラエル国境で死亡 映像に砲弾発射の閃光【10月15日 AFP】レバノン軍は14日、イスラエル軍による前日の国境地帯への砲撃でロイター通信(Reuters)の映像ジャーナリストが死亡したほか、他の報道機関関係者6人が負傷したと述べた。

