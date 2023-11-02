3日号砲 ！ 東日本実業団駅伝 区間エントリー発表 6大会ぶりV目指すHondaは箱根駅伝史上最速ランナー・ヴィンセント投入（2023年11月2日）｜BIGLOBEニュース

Hondaの2区にエントリーしたイェゴン ヴィンセント（22）は東京国際大在学時に箱根駅伝で2・3・4区の区間記録をマークし、今年Hondaに入社。実業団デビュー戦となる今大会でどんな走りを見せるのか、チームを6大会ぶりの優勝へ導くことができるのかに注目だ。1）森凪也、2）イェゴン ヴィンセント、3）丹所健、4）小袖英人、5）青木涼真、6）川瀬 翔矢、7）中山顕1）太田直希、2）スタンネリー ワイザカ、3）中村大聖、4）吉川洋次、5）宮坂大器、6）奈良凌介、7高宮祐樹1）千明龍之佑、2）フィリップ ムルワ、3） 岸本大紀、4）小野知大、5）嶋津雄大、6）渡邉利典、7）村山紘太1）松岡竜矢、2）キサイサ レダマ、3）長谷川柊、4）物江雄利、5）矢野圭吾、6）若林 陽大、7）杉山魁声1）川口慧、2）ジェームス ムオキ、3）米満怜、4）宮下隼人、5）名取燎太、6）廣澤優斗、7）大山憲明1）川田啓仁、2）ワンブア タイタス、3）木榑杏祐、4）内田健太、5）松井尚希、6）中園 慎太朗、7）畝歩夢1）大川歩夢、2）ローレンス...
Hondaの2区にエントリーしたイェゴン ヴィンセント（22）は東京国際大在学時に箱根駅伝で2・3・4区の区間記録をマークし、今年Hondaに入社。実業団デビュー戦となる今大会でどんな走りを見せるのか、チームを6大会ぶりの優勝へ導くことができるのかに注目だ。1）森凪也、2）イェゴン ヴィンセント、3）丹所健、4）小袖英人、5）青木涼真、6）川瀬 翔矢、7）中山顕1）太田直希、2）スタンネリー ワイザカ、3）中村大聖、4）吉川洋次、5）宮坂大器、6）奈良凌介、7高宮祐樹1）千明龍之佑、2）フィリップ ムルワ、3） 岸本大紀、4）小野知大、5）嶋津雄大、6）渡邉利典、7）村山紘太1）松岡竜矢、2）キサイサ レダマ、3）長谷川柊、4）物江雄利、5）矢野圭吾、6）若林 陽大、7）杉山魁声1）川口慧、2）ジェームス ムオキ、3）米満怜、4）宮下隼人、5）名取燎太、6）廣澤優斗、7）大山憲明1）川田啓仁、2）ワンブア タイタス、3）木榑杏祐、4）内田健太、5）松井尚希、6）中園 慎太朗、7）畝歩夢1）大川歩夢、2）ローレンス グレ、3）橋本龍一、4）砂田晟弥、5）滋野聖也、6）熊谷真澄、7）坂本健悟1）鈴木太基、2）アレクサンダー ムティソ、3）竹内竜真、4）光武洋、5）江口清洋、6）中野魁人、7）厚浦大地1）古舘優、2）大澤駿、3）森谷修平、4）朝倉和眞、5）久慈清太朗、6）齋藤真也、7）荒井雄哉