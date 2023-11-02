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2023年のアワードは誰の手に？ 「TikTok Creator Awards Japan 2023」を開催中

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TikTokは2023年にTikTokで活躍したクリエイターを表彰する「TikTok Creator Awards Japan 2023」を開催中。期間は11月19日23時59分まで。

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本イベントでは、今年最も活躍したクリエイターを「Creator of the Year」「LIVE Creator of the Year」として、最も注目を集めたクリエイターを「Rising Creator of the Year」として表彰。11月1日には、各部門における「oo Creator of the Year」の投票受付をTikTokアプリ内で開始。

各4部門13賞においてそれぞれ5組、合計64組のクリエイターのノミネートも発表されている。oo Creator of the Yearでは、2023年に投稿された動画の総再生数、おすすめ再生数、いいね数、フォロワー増加数などから総合的に判断してノミネートを発表し、ユーザーの投票数によって各部門の最優秀賞 oo Creator of the Yearを決定する。 投票方法は、受付特設サイトにて、各部門にノミネートされたクリエイターの中から、oo Creator of the Yearにふさわしいと感じるクリエイターの、アイコンの下にある「投票」ボタンをタップすることで完了。TikTok Creator Awards Japan 2023

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