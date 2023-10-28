11/5「防災×農業×再エネ」をテーマに収穫体験&啓発イベントを開催

千葉エコ・エネルギー株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役：馬上丈司）グループである認定農業法人株式会社つなぐファーム（本社:千葉県千葉市、代表取締役:富岡弘典）は2023年11月5日、消防車型キッチンカープロジェクトなどを手掛ける株式会社Lave（本社：東京都港区、代表：鈴木亮）と「防災普及・啓発」イベントを開催させていただきます。テーマは「防災×農業×再エネ」。「食と学び」
千葉エコ・エネルギー株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役：馬上丈司）グループである認定農業法人株式会社つなぐファーム（本社:千葉県千葉市、代表取締役:富岡弘典）は2023年11月5日、消防車型キッチンカープロジェクトなどを手掛ける株式会社Lave（本社：東京都港区、代表：鈴木亮）と「防災普及・啓発」イベントを開催させていただきます。テーマは「防災×農業×再エネ」。「食と学び」 続きを読む:
PRTIMES_BIZ »
商談アシストAIのUmee Technologies、サイボウズ主催展示会イベント「Cybozu Days 2023」に出展＜11/8(水) ～11/9(木)＞商談アシストAIのUmee Technologies、サイボウズ主催展示会イベント「Cybozu Days 2023」に出展＜11/8(水) ～11/9(木)＞ Umee Technologies株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
小柄女性向けブランド「COHINA」の5周年企画、全国POPUPツアー「COHINA 5th ANNIVERSARY THANKS TOUR」、11/2より福岡、11/10より東京にて開催決定小柄女性向けブランド「COHINA」の5周年企画、全国POPUPツアー「COHINA 5th ANNIVERSARY THANKS TOUR」、11/2より福岡、11/10より東京にて開催決定 株式会社newnのプレスリリース 続きを読む ⮕
【イベント情報】11/11(土)12/23(土)ソナーポケット来場決定！【イベント情報】11/11(土)12/23(土)ソナーポケット来場決定！ 豊通ファイティングイーグルス株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕
����ɥܥå���������֥ƥ�ӥåȡץ��ޥ��Ǥ�11��9����Switch�Ǥ�11��23�����ۿ����ꡣ�ִ�˾����Ρ������Ǥ����ͽ�������С����ƥåפ�������2023ǯ10��26���ˡ�����ɥܥå���������֥ƥ�ӥåȡפΥ��ޥ��Ǥ�11��9���ˡ�Nintendo Switch�Ǥ�ȯ������11��23���˷��ꤷ����ȯɽ���������ޥ��ǤΥ����ˤ��碌�ơ����ߦ��ǤȤ��Ƹ�������Ƥ���ǿ�RPG���ɡִ�˾����Ρ������Ǥ���������롣 続きを読む ⮕
11/11&12日に全国・世界から延べ40店舗、100種類以上のお茶が集う「Tea For Peace 05 」を開催。11/11&12日に全国・世界から延べ40店舗、100種類以上のお茶が集う「Tea For Peace 05 」を開催。 NPO法人Farmers Market Associationのプレスリリース 続きを読む ⮕
『GQ JAPAN』12 月号特別版重版出来！──神宮寺勇太のスペシャルカバーを見逃すな！11 月 1 日(水)に発売される『GQ JAPAN』(コンデナスト・ジャパン発行)最新号の特別版の重版が決定した。アーティストとして活動する神宮寺勇太の姿をチェックしよう。 続きを読む ⮕