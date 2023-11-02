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首相動静（１１月２日）

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午前８時現在、公邸。朝の来客なし。 午前９時１分、公邸発。同２分、官邸着。 午前９時８分から同１４分まで、政府与党政策懇談会。 午前９時２０分から同３０分まで、全国街路事業促進協議会会員の今栄敏彦広島県竹原市長ら。 午前１０時７分から同１１時４２分まで、森屋宏官房副長官、森昌文首相補佐官、吉田博史総務審議官、外務省の船越健裕外務審議官、中村亮南部アジア部長、遠藤和也国際協力局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、石井昌平海上保安庁長官、加野幸司防衛省防衛政策局長。...

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官房副長官、森昌文首相補佐官、吉田博史総務審議官、外務省の船越健裕外務審議官、中村亮南部アジア部長、遠藤和也国際協力局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、石井昌平海上保安庁長官、加野幸司防衛省防衛政策局長。

官房副長官、森昌文首相補佐官、吉田博史総務審議官、外務省の船越健裕外務審議官、中村亮南部アジア部長、遠藤和也国際協力局長、神田真人財務官、小川良介農林水産審議官、石井昌平海上保安庁長官、加野幸司防衛省防衛政策局長。

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