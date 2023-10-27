震度＝気象庁発表（２８日１時３１分） ：地震（小規模）

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震度＝気象庁発表（２７日１１時６分） ：地震（小規模）２７日午前１１時４分ごろ地震がありました。気象庁によると、震源地は徳島県南部北緯３３．９度、東経１３４．５度で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）２．７と推定される。各地の... 続きを読む ⮕
震度＝気象庁発表（２６日１２時４８分） ：地震（小規模）２６日午後０時４５分ごろ地震がありました。気象庁によると、震源地は岐阜県美濃中西部北緯３５．５度、東経１３６．８度で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３．２と推定される。... 続きを読む ⮕
震度＝気象庁発表（２６日３時５３分） ：地震（小規模）２６日午前３時４８分ごろ地震がありました。気象庁によると、震源地は山形県村山地方北緯３８．４度、東経１４０．０度で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）１．９と推定される。各... 続きを読む ⮕
震度＝気象庁発表（２６日２時４６分） ：地震（小規模）２６日午前２時４１分ごろ地震がありました。気象庁によると、震源地は宮城県沖北緯３８．５度、東経１４１．７度で、震源の深さは約６０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３．７と推定される。各地の震... 続きを読む ⮕
震度＝気象庁発表（２６日２時４５分） ：地震（小規模）２６日午前２時４１分ごろ地震がありました。気象庁によると、震源地は茨城県沖北緯３５．９度、東経１４１．０度で、震源の深さは約１０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）３．５と推定される。各地の震... 続きを読む ⮕
路線バスと乗用車が衝突 バスの｢信号無視｣か 岐阜・各務原市｜日テレNEWS NNN日本テレビのニュースサイト「日テレNEWS NNN」は政治、経済、国際、社会、スポーツ、カルチャー・エンタメ・芸能、ライフなど、ニュース速報のほか天気、地震、津波、台風など防災・気象情報を配信しています。 続きを読む ⮕