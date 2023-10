軽自動車から「ダッジ・チャージャー」にまさかの乗り換え！ 保育士の彼女がアメ車に目覚めた“納得の理由”

免許を取ったのは3、4年前で、当時はまったく車に興味がなかったんですよ。「普通に移動できれば何でもいいや」と、維持費の安さから軽自動車に乗っていました。変わったのは、2年ほど前に今の夫と付き合いはじめたことがきっかけですね。夫は小さい頃からずっとアメ車に憧れがあったらしく、付き合いだした頃からこれと同じ型のチャージャーに乗っていたんです。最初は「好きなんだなぁ」くらいに思っていましたが、彼に『ワイルド・スピード』を勧められて見てみたら、いつのまにか私もハマってしまって。

それで、シリーズを全部見ているうちに、自分でもアメ車に乗りたいと思うようになったんですよね。『ワイスピ』に出てくる国産車ももちろんカッコいいんですけど、夫の影響もあって、アメ車以外の選択肢は考えませんでした。アメ車はやっぱり街で被りにくいですし、何より力強いデザインが他にはない魅力だと思いますね。ただ、やっぱり最初は軽からの乗り替えだったので、車幅感覚のギャップを埋めるのが大変でした。左ハンドルなのもそうですし、パワーも比べものにならないので、まったく別の乗り物に感じましたね。でも今ではすっかり慣れて、生活の足としても普通に使っていますよ。あとはやっぱり、維持費の差にも最初はビックリしました。とくに自動車税の通知が来ると、ちょっとギョッとしちゃうくらい。燃費も結構悪いので、距離を乗った月はかなり家計にダメージが……もちろん、そういう面を上回るくらいの楽しさがあるんですけどね。

やっぱり周りの友達には車が趣味の人は少ないので、これを買ったときには驚かれました。実際に乗せてみると、「スピード感がスゴいね」とか、あとはなぜか「スピーカーの音がヤバい」とよく言われます。とくに弄っているわけではないのですが、純正でも結構パワフルなのが入っているみたいで。

続きを読む:

bunshun_online »

「自分でも『近寄りたくねぇ』って思います」それでも過激改造をやめない“86ギャル”の“ピュアすぎる情熱”「車が恋人」なんて言葉もあるけれど、大切な誰かと「好き」を共有できればサイコーだ!恋に車に、人生を謳歌する車好き女子たちの素顔とは⁉今回は、「FUELFEST JAPAN 2023」出展者のなかから「… 続きを読む ⮕

「目の付け所がおかしいってよく言われますけど…」リッター約3kmの“MR2”を乗り回す女性が愛車を選んだ“意外なワケ”「車が恋人」なんて言葉もあるけれど、大切な誰かと「好き」を共有できればサイコーだ!恋に車に、人生を謳歌する車好き女子たちの素顔とは⁉今回は、「FUELFEST JAPAN 2023」出展者のなかから「… 続きを読む ⮕

Plug and Play Japan、「Japan Mobility Show 2023」に出展、海外モビリティトレンドの紹介セッション、海外スタートアップによるピッチイベントを実施Plug and Play Japan、「Japan Mobility Show 2023」に出展、海外モビリティトレンドの紹介セッション、海外スタートアップによるピッチイベントを実施 Plug and Play Japan株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕

フードテック最前線、日本の作る、育てる、残さないが変わる--オンランカンファレンス開催ビジネスニュースメディア「CNET Japan」は、オンラインカンファレンス「CNET Japan FoodTech Festival 2023 フードテック最前線、日本の作る、育てる、残さないが変わる」を、10月23日から11月2日までの9日間に渡って各日14時から開催する。 続きを読む ⮕

グーグル、2024年「YouTube広告」アワードの募集開始--概要やショート作成のコツもグーグルは10月18日、マーケターに向けたYouTubeの祭典「BRANDCAST JAPAN 2023」を開催し、YouTubeの広告賞となる「YouTube Works Awards Japan 2024」の概要などを発表した。 続きを読む ⮕

横浜ゴム、スポーツとコンフォートを切り替えられる未来のスポーツタイヤコンセプトをジャパンモビリティショー2023で初公開横浜ゴムは10月17日、東京ビッグサイト(東京都江東区)で10月28日~11月5日に一般公開される「JAPAN MOBILITY SHOW(ジャパンモビリティショー)2023」に出展すると発表。今回は「ヨコハマが創る未来のタイヤ」をテーマに、開発中の先進技術と、EV対応技術やサステナブル技術などを紹介する。 続きを読む ⮕