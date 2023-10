記者発表会に新川優愛が登壇！oomiya presents TGC 和歌山 2024 〜2024年2月3日（土）和歌山ビッグホエールにて開催決定！〜 テーマは、“With PRIDE”

東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2024年2月3日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて『oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、oomiya presents TGC 和歌山 2024)』を開催します。東京ガールズコレクション(以下、TGC)は、今年2023年2月に開催をした『oomiya presents TGC 和歌山...

東京ガールズコレクション実行委員会(企画/制作:株式会社W TOKYO)は、2024年2月3日(土)に和歌山ビッグホエール(和歌山県和歌山市)にて『oomiya presents TGC WAKAYAMA 2024 by TOKYO GIRLS COLLECTION(以下、oomiya presents TGC 和歌山 2024)』を開催します。東京ガールズコレクション(以下、TGC)は、今年2023年2月に開催をした『oomiya presents TGC 和歌山 2023』で待望の関西初上陸。今回は和歌山市、そして和歌山県との共催で、「TGC和歌山」を2年連続で開催します。開催に際し、本日記者発表会を和歌山市にて行いましたのでご報告いたします。今年2023年2月のTGC和歌山初開催を経て、私たちは地域の皆様のつながり、関西国際空港から約40分、大阪市内からは約1時間と国内外へのアクセスも良好ながら、豊かな自然にも恵まれた素晴らしい環境、伝統文化、そして食をはじめとした、豊富で多様な和歌山の魅力の数々に触れ、その可能性を感じました。今回のTGC和歌山においても、まだ知られざる、全国に誇るべき和歌山の魅力の数々にフォーカスを当て、TGCに集う最新トレンドとともに、余すことなく全国、そして世界に向けて発信してまいります。TGC和歌山の開催を通して、地元の若者たちが和歌山の魅力を再発見し、自信と誇りを持つことで、未来の可能性が広がる“きっかけ”になれればと願っています。私たちは情熱とともに、そして和歌山の誇りを胸に、TGC和歌山から新たな旅への一歩を踏み出します。和歌山は自然に恵まれ、美しい環境や豊かな伝統文化が育まれてきました。この素晴らしい自然環境と伝統文化を大切にし、それに加えて「CANDY GIRL」という美しさと自由を象徴するビジュアルを表現しました。和歌山の誇りと魅力がTGC和歌山を通じて、より多くの人々に広く伝わることを心から願っています。撮影などでは得られない高揚感というか、テンションが上がりますし、声出しも解禁になったので、今回のTGC和歌山はさらにパワーアップした回になるんじゃないかなと思います。開催が2月と聞いて、ちょっと待てないなって思うくらい、今から楽しみですね。」と語りました。1度訪れたことがあったという和歌山の印象については「番組のロケでアドベンチャーワールドに行かせていただいて、お仕事を忘れるくらい楽しかったです。後は、TGCは毎回ケータリングも楽しみで、今回もどんなものがあるのか楽しみなのですが、、、あっ!実は先ほどの(MCとの)打ち合わせの後に、和歌山ラーメン食べました(笑)すごく美味しかったです。」と2度目の和歌山も満喫した様子。前回TGC和歌山のランウェイを見て、ものすごい盛り上がりを感じました。その時に、このランウェイに例えば障がいを持たれた方ですとか、色々な方が一緒に乗れたらいいなと思ったことが、今回和歌山県が共催をさせていただくことになったきっかけでした。和歌山県はSDGsの中でも「D:ダイバーシティ」、「E:エクイティ」「I:インクルージョン」をモットーにしています。和歌山県が目指しているユニバーサルな共生社会をTGC和歌山のステージでつくる、そのことにまずは1つコミットしたい。2つ目は和歌山の食。美味しいものがたくさんありますので、TGC和歌山のバックヤードケータリングで県内の業者さんを応援する。そして3つ目は、和歌山市は県内でも北の方に位置していまして、和歌山市でイベントがあっても若い方は交通費もかかりますしなかなか来ることができない。そのために今回は、広く遠いところからでもTGC和歌山を楽しんでいただけるように、無料のパブリックビューイングをご用意させていただきます。県としてはこの3つを軸に、皆さんと一緒に和歌山県を盛り上げていきたいと思います。TGC和歌山のあの感動、熱量が和歌山に再び。と思うと、今からワクワクしています。開催当日は、モデルの方がランウェイに登場する度に会場が揺れるほどの大きな熱量を感じ、興奮の連続でした。中でも、地元・和歌山のモデルさんを対象にしたオーディションを開催させていただいたのですが、応募が殺到しまして、若い人のランウェイにかける思い、そして最先端のファッションへの熱い思いを感じ、TGC和歌山というのは、キッズからご高齢の方まで、全ての方に夢と希望と元気を与えてくれたと思います。2回目のTGC和歌山については、TGCの魅力を和歌山市全体に広げていきたいと思います。特に冬場、和歌山市全体をTGCカラーに染めていきたい。そうしてTGCの魅力を地域全体へ広げていきながら、2回目の開催は非常に重要な開催になると思っておりますので、しっかりと地方創生につながるような、そんなイベントにしていきたいと思います。前回は、関西で一度も開催したことがないTGCを、この和歌山からスタートするという大きなチャレンジでした。多くの方がなぜ和歌山?という疑問でいっぱいだったからこそどうしても和歌山で実施したかった。今までのあたりまえを壊して、新しいあたりまえを生み出していく。特に、学生さんたちを巻き込み、世の中にはまだまだ希望やチャンスが溢れているというメッセージを伝えたかったのです。無事に1回目を終えて、学生さんや関わっていただいた企業の方々からは、「将来モデルになりたい」「自分たちが考えたアイデアを多くの人に知って欲しい」や「次はどうすればもっと和歌山の魅力が伝わるか?」「和歌山っておもしろいよ。もっとみんなに知って欲しい。」など、前向きなコメントをたくさんいただいております。若い世代には刺激が必要です。その刺激が、若者の心に火をつけて、大きな原動力に変わります。和歌山がそんな刺激を得られる、ワクワクする街になるように皆で創っていきたいと思っています。TGC和歌山の開催がその一助となると信じております。今回もプラチナパートナーとしてご協力させていただけることを大変嬉しく思います。当社は以前より、10代20代のZ世代の方々が、「和歌山って良いよね!」「和歌山に住んでて良かった!」と言っていただけるイベントへの協賛をさせていただいております。また、スポーツなどで和歌山から全国や世界を目指している子どもたちへのスポンサードも並行してさせていただいておりますが、今回も昨年同様に、和歌山県内在住の皆様に今しかできない“貴重な体験”もしくは“挑戦する機会”を提供したく、事前にオーディションを行い、TGC和歌山で実施するの当社主催のステージにて、人気モデルやゲストと一緒にランウェイを歩いていただこうと企画をしておりますので、奮ってご応募いただければ幸いです。今回のTGC和歌山をきっかけに、たくさんの方々が和歌山にお越しいただき、もっと和歌山を知っていただき、より良い観光都市になれるよう期待をしております。全て2023年10月30日(月)現在の情報となります。今後、イベント内容の変更が生じる可能性がございます。アリーナ席:先行販売:12,000円(税込)、一般販売:12,500円(税込)/ お土産袋・応援グッズ付【先行販売第一弾】2023年11月4日(土)10:00から順次予約・販売開始 ※売切次第終了TGC PREMIUM会員先行:2023年11月11日(土)10:00〜11月17日(金)23:59

