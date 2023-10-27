米ハイテク株ＥＴＦに流入相次ぐ＝リッパー調査

2023/10/28 1:49:00 / ソース: ReutersJapan

リッパーのデータによると、今月２５日までの１週間に米ハイテク株の上場投資信託（ＥＴＦ）のｉシェアーズＵＳテクノロジーＥＴＦに６億９４００万ドルの純流入があり、流入額は１年超ぶりの大きさとなった。運用規模は１１２億ドルあり、アップル(AAPL.O)とマイクロソフト(MSFT.O)が最大級の運用銘柄となっている。