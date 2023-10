米ハイテク株ＥＴＦに流入相次ぐ＝リッパー調査

Bansari reports on the global financial markets and writes Reuters' daily flagship market reports on equities, bonds and currencies.

An economist by training and winner of the Arthur MacEwan Award for Excellence in Political Economy, she has written for renowned global papers and magazines including The Diplomat, Boston Globe, Conversation, Huffington Post and more.

米企業の第3四半期利益見通しやや改善、好決算相次ぎ=LSEG25日に公表されたLSEG/IBESデータによると、米企業の第3・四半期利益見通しが今週若干改善した。マイクロソフト(MSFT.O)を含むS&P総合500種(.SPX)構成企業が相次いで予想以上の決算を発表したため。 続きを読む ⮕

ドイツ銀行が7%高 株主還元を強化する方針を示す(米株ピックアップ) - |QUICK Money World - 株式投資・マーケット・金融情報の総合サイト【NQNニューヨーク=横内理恵】10月25日の米株市場で値動きが目立った銘柄は以下の通り。△は上昇、▲は下落。 ◎ソフトウエアのマイクロソフト(MSFT) △3.06% 24日夕に発表した2023年7~9月期決算で売上 […] 続きを読む ⮕

アップル、「TV+」と「ニュース+」の月額料金引き上げ米アップル(AAPL.O)は25日、動画配信「アップルTV+(プラス)」とニュース購読サービス「アップルニュース+」の月額料金を引き上げた。同社のウェブサイトで明らかになった。 続きを読む ⮕

アングル:AI競争、マイクロソフトに軍配 アルファベット引き離す米マイクロソフト(MSFT.O)が生成人工知能(AI)分野での競争で、米グーグルの持ち株会社アルファベット(GOOGL.O)を引き離している。両社が24日発表した四半期決算から現状が浮き彫りとなった。 続きを読む ⮕

アップル、「修理する権利」保護の全米法制化を支持バイデン米政権が推進している消費者の「修理する権利」を巡り、アップル(AAPL.O)が24日、連邦レベルでの権利保護に向けた法制化を支持する姿勢を表明した。 続きを読む ⮕

マイクロソフトの7~9月期決算、売上高と1株利益が市場予想上回る 時間外で株価は上昇 - |QUICK Money World【NQNニューヨーク=稲場三奈】ソフトウエアのマイクロソフト(MSFT)が10月24日夕に発表した2023年7~9月期決算は、純利益が前年同期比27%増の222億9100万ドルだった。売上高は13%増だった。人工知能( […] 続きを読む ⮕