米エクソンモービル、第3四半期純利益91億ドル 前年比54％減

9月の航空貨物輸出量20%減 21カ月連続マイナス航空貨物運送協会(東京・中央)がまとめた9月の日本発の航空貨物輸出量(混載貨物ベース)は、前年同月比20%減の6万6699トンだった。前年実績を下回るのは21カ月連続。世界的な景気減速懸念を背景に電子部品などの荷動きが低調に推移している。9月の輸出量を仕向け地別にみると米国向けが前年同月比21%減、中国向けが24%減、台湾向けが36%減となった。東南アジア関連でもシンガポールとインドネシア向け

日立の純利益が上振れ、送配電やDXがけん引 24年3月期日立製作所で本業の稼ぐ力が上向いている。27日、2024年3月期の連結純利益(国際会計基準)が前期比20%減の5200億円になる見通しだと発表した。脱炭素需要増で送配電などが伸び、200億円上振れする。事業再編の影響で減益だが、グループに残る主要3部門は増益だ。デジタルや環境を軸とした再成長戦略の滑り出しは悪くない。売上高に当たる売上収益は9兆1500億円(前期比16%減)と従来予想を3500

中国スマホ出荷6%減 7〜9月、下げ幅拡大【広州=川上尚志】米調査会社IDCは27日、中国の2023年7〜9月期のスマートフォンの出荷台数が前年同期比6.3%減の6705万台だったと発表した。10四半期連続で前年同期を下回り、4〜6月期の2.1%減に比べ下げ幅が拡大した。需要の低迷が続くなか、多くのメーカーがスマホの出荷を抑えて在庫の解消を進めたためという。メーカー別の出荷台数は、オナーが前年同期比1.8%増だった。高価格帯で折り畳み

航空電子、純利益21%減 産業機器向け低迷 24年3月期日本航空電子工業は27日、2024年3月期の連結純利益が前期比21%減の115億円になる見通しだと発表した。従来予想から20億円下方修正した。中国の景気減速を受け、主力製品のコネクターの販売が産業機器向けで想定より落ち込むことが響く。売上高は5%減の2250億円と従来見通しから50億円引き下げた。市場別の売上高見通しで、産機・インフラ向けを前期比1%増から23%減に見直した。中国での設備投資需

北国FHDの純利益47%減、4〜9月 外貨調達費影響北国フィナンシャルホールディングス(FHD)が27日発表した2023年4〜9月期の連結決算は、純利益が前年同期比47%減の68億円だった。政策保有株の売却で利益が膨らんだ前年同期の反動が出た。米国の金利上昇で外貨調達コストがかさんだことも影響した。持ち株会社傘下の企業を通じて手掛けるコンサルティングや投資助言事業は好調だったが、外債の売却による損失の計上が響いた。倒産に備

信越化学3年ぶり最終減益 4〜9月23%減、塩ビ価格下落信越化学工業が27日発表した2023年4〜9月期の連結決算は、純利益が前年同期比23%減の3014億円だった。同期間で最終減益となるのは3年ぶり。前年同期にあった災害影響がなくなり、住宅の上下水道管などに使う塩化ビニール樹脂の価格が下落したことが響いた。中国勢などとの競争激化でシリコーン樹脂の販売も減った。7〜9月期の純利益は前年同期比29%減の1478億円と、4〜6月期(17%減の1536億