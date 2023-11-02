稲見萌寧、８バーディーボギーなしの８アンダーで２位発進「久しぶりにビッグスコアが出た」

前半で3つ伸ばすと、後半は11番パー4から4連続バーディー。残り135ヤードから第2打を8番アイアンで右4センチに寄せてバーディーを奪うと、14番パー4は145ヤードの第2打を右50センチにつけて伸ばした。

前半で3つ伸ばすと、後半は11番パー4から4連続バーディー。残り135ヤードから第2打を8番アイアンで右4センチに寄せてバーディーを奪うと、14番パー4は145ヤードの第2打を右50センチにつけて伸ばした。

首位発進の稲見萌寧「久しぶりに長いのが入った」19mのバーディーパット沈めて笑顔ツアー通算12勝の稲見萌寧（24＝Rakuten）が7バーディー、1ボギーの6アンダー、66で回り、今季初勝利に向けて首位発進を切った。好スコアの要因となった… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。 続きを読む ⮕

稲見萌寧、岩井千怜ら４人が６アンダーで並び首位発進 古江彩佳43位、岩井明愛68位第1ラウンドが終了し、稲見萌寧（24＝Rakuten）、岩井千怜（21＝HONDA）、阿部未悠（23＝ミネベアミツミ）、イ・ミニョン（31＝韓国）の4人が6ア… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。 続きを読む ⮕

阿部未悠、稲見萌寧、岩井千怜、イ・ミニョンの４人が６アンダーで首位発進…富士通レディース第１Ｒ第１ラウンドが行われ、６バーディー、ボギーなしの６６をマークした阿部未悠（ミネベアミツミ）、稲見萌寧（Ｒａｋｕｔｅｎ）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、イ・ミニョン（韓国）の４人が６アンダーで首位に立っ 続きを読む ⮕

稲見萌寧、今季初Ｖへ「どんどん狙っていかなければ」第２日午前組終了時点でトップに並ぶ - 国内女子ゴルフ写真ニュース : 日刊スポーツ3打差の18位から出た稲見萌寧（24＝Rakuten）が5バーディー、ボギーなしとスコアを伸ばし、午前組終了時点で原英莉花とともにトップに立った。10番からス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com） 続きを読む ⮕

稲見萌寧、今季初Ｖへ「どんどん狙っていかなければ」第２日午前組終了時点でトップに並ぶ - 国内女子ゴルフ : 日刊スポーツ3打差の18位から出た稲見萌寧（24＝Rakuten）が5バーディー、ボギーなしとスコアを伸ばし、午前組終了時点で原英莉花とともにトップに立った。10番からス… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com） 続きを読む ⮕

稲見萌寧 日本女子OPは「人生の中で1度は勝ちたい試合」21年以来のメジャー制覇を目指す女子ゴルフの日本女子オープン（賞金総額1億5000万円、優勝賞金3000万円）は28日から4日間、福井県・芦原GC海C（6528ヤード、パー72）で開幕する。稲見萌寧（24＝Rakuten）... 続きを読む ⮕