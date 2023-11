男性のゴープロがその瞬間を捉えていた。 Guardian sportがXに投稿したゴープロ映像では、クジラが男性のボード脇の水中から浮上し、激しく男性とぶつかる瞬間が捉えられている。男性は「うわっ」と声をあげた後、カメラごと水中に投げ出された。無事水上にもどると、「クジラにぶつけられた」と焦った様子で話している。James Breen was wingfoiling at Mona Vale beach in Australia when a humpback whale soared out of the water and landed on top of him, dragging him about 20 to 30 ft below the surface. His GoPro captured the dramatic moment on camera …

: