独特なコントが大人気のクリエイターコンビ「昼におはよう」が「TIkTok Creator Awards Japan 2023」Comedy Creator of the Yearノミネート！

2023年にTikTokで最も活躍したクリエイターを決める投票が開始!「昼におはよう」はEntertaiment部門に選出TikTokを中心としたショートムービー(短尺動画)領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:岩佐 琢磨、以下studio15)は、所属クリエイター「昼におはよう」がショートムービープラットフォーム「TikTok(ティックトック)」を運営するBytedance株式会社(本社:東京都渋谷区、以下Bytedance)が主催する「TikTok Creator Awards Japan...

TikTokのLiveを行って4000人同時接続を達成したり、Z世代に人気な有名ブランドSPINNSとのコラボイベントを東京、福岡で行い大盛況となり、京都でもイベントが決定するなど、業界でも大注目のTikTokクリエイター。studio15専属。 今回、「昼におはよう」がノミネートされたのはBytedanceが主催する「TikTok Creator Awards Japan 2023」のEntertaiment部門Comedy Creator of the Yearになります。

「TikTok Creator Awards Japan 2023」は各4部問13賞に分かれ、特設サイトにてユーザーが投票を行いTikTok内で今年最も活躍したクリエイターを決めるコンテストになります。 中でもEntertaiment部門Comedy Creator of the Yearは「コミカルな表現でみんなを笑わせたクリエイター」という基準で5組のクリエイターが選出され、「昼におはよう」もノミネートされています。毎日投票可能ですのでぜひ、「昼におはよう」へご投票ください。 headtopics.com

