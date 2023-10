独インフレ率、大幅に鈍化し2021年以来の低い伸び－予想も下回る

欧州中央銀行(ECB)は記録的な急ピッチの利上げが影響を表し始めたとの認識を示しており、今回の統計はそうした主張を裏付けた。ドイツ経済、7-9月はマイナス成長-リセッション突入の恐れ (1)原題:German Inflation at Lowest Since 2021 as Economy Struggles (2)(抜粋)

商品15時15分 原油が3日続落 欧州の景気不安で 金は小反発25日の国内商品先物市場で、原油は3日続落した。24日発表された10月のユーロ圏購買担当者景気指数(PMI)速報値が前月から低下し、市場予想も下回った。景況感悪化が欧州の景気不安を高め、原油需要は落ち込むとの見方から先物に売りが優勢だった。中東情勢の緊迫化で同地域からの原油供給が細るとの懸念がいったん和らいでいるのも相場を下押しした。イスラム組織ハマスと人質解放の交渉を進めるため、イスラエルは 続きを読む ⮕

テスラ、第3四半期の世界出荷台数は約1年ぶりに減少-予想も下回る電気自動車(EV)メーカー、米テスラの7-9月(第3四半期)世界出荷台数は43万5059台と、この1年余りで初めて減少した。工場のダウンタイム(稼働停止時間)が影響した。 続きを読む ⮕

米NAHB住宅市場指数、9月は45に低下-予想も下回る全米ホームビルダー協会(NAHB)とウェルズ・ファーゴが発表した9月の住宅市場指数は45に低下した。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は49だった。前月は50。 続きを読む ⮕

米雇用コスト指数、2年ぶり水準に伸び鈍化-予想も下回る第2四半期(4-6月)の米雇用コスト指数は伸びが予想を下回り、2年ぶりの水準に鈍化した。労働市場が緩やかに減速している兆しを示した。 続きを読む ⮕

インドネシアCPI、3月は7カ月ぶり低い伸び 予想も下回る[ジャカルタ 3日 ロイター] - インドネシア統計局が3日発表した3月の消費者物価指数(CPI)上昇率は前年比4.97%と、前月の5.47%から鈍化し、2022年8月以来の低水準となった。ロイターがまとめた市場予想の5.2%も下回った。 続きを読む ⮕

独インフレ率、年内に鈍化へ=経済相ドイツのハーベック経済相は26日、国内のインフレ率について、年初は高止まりするが、年内に鈍化するとの見通しを示した。 続きを読む ⮕