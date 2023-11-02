次世代型ショップ「THE [ ] STORE」にヘアケアブランド「CAX」が出店決定

株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役：林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下：三井不動産）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE STORE」（ザ・ストア）にヘアケアブランドの「CAX」（よみがな：カックス）が出店いたします。
株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表取締役：林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）と三井不動産株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：植田 俊、以下：三井不動産）が「RAYARD MIYASHITA PARK」にて展開する「THE STORE」（ザ・ストア）にヘアケアブランドの「CAX」（よみがな：カックス）が出店いたします。
次世代型ショップ「THE [ ] STORE」がMIYASHITA PARK 3rd ANNIVERSARY SESSIONSに特設ブースを出店次世代型ショップ「THE [ ] STORE」がMIYASHITA PARK 3rd ANNIVERSARY SESSIONSに特設ブースを出店 株式会社SUPER STUDIOのプレスリリース 続きを読む ⮕
【App Store iPhoneゲームチャート】『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』初登場1位（10/23～29）日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を元に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2023年10月23日～29日）では… 続きを読む ⮕
偽「スイカゲーム」がApp Storeの「無料ゲームランキング」1位にAppleのアプリ配信プラットフォーム「App Store」において、Aladdin Xのパズルゲーム「スイカゲーム」に酷似したアプリケーションが多数配信されている。 続きを読む ⮕
メガネストアーがおすすめするアイウェアコレクションが新登場！STORE EYE COLLECTION（ストアー アイ コレクション）メガネストアーがおすすめするアイウェアコレクションが新登場！STORE EYE COLLECTION（ストアー アイ コレクション） 株式会社アイ・トピアのプレスリリース 続きを読む ⮕
【App Store iPhoneゲームチャート】『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』初登場1位（10/23～29）日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を元に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2023年10月23日～29日）では、「有料ゲームチャート」1位に『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』、「無料ゲームチャート」1位には『スイカゲーム - パズル チャレンジ 3D』がそれぞれ初登場した。◆パチンコメーカー・SANKYOの『パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ』がアプリで登場 続きを読む ⮕
★出店情報★『ウルトラセブン』放送開始55周年！ 2023年11月9日(木)10時から埼玉県ハンズ大宮店にて「ウルトラセブンPOP UP STORE」を開催！■ULTRASEVEN★出店情報★『ウルトラセブン』放送開始55周年！ 2023年11月9日(木)10時から埼玉県ハンズ大宮店にて「ウルトラセブンPOP UP STORE」を開催！■ULTRASEVEN 株式会社CRAZY BUMPのプレスリリース 続きを読む ⮕