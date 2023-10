東北電力発電所で転落死 新潟・糸魚川市

30日午後0時50分ごろ、新潟県糸魚川市大所の東北電力大所川第2発電所周辺で、作業員が堤防から転落したと119番通報があった。駆けつけた消防隊員が堤防の下の水たまりから同社協力会社の社員、横川義正さん(78)=同市南寺町=を救助したが、病院で死亡が確認された。

5日午後4時までの1時間に120ミリの“猛烈な雨” 「記録的短時間大雨情報」発表 さらに「土砂災害警戒情報」も 新潟・糸魚川市新潟県糸魚川市で記録的な大雨となっています。5日午後4時までの1時間に120ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁【トピックス】 続きを読む ⮕

「人のようなものが浮いている」海上に男性の遺体 50歳以上で死後10日以内か 新潟・糸魚川市 - トピックス|Infoseekニュース新潟県糸魚川市の日本海で29日、海に浮かんでいる男性の遺体が見つかりました。海上保安署などが身元の確認を進めていま【トピックス】 続きを読む ⮕

6/14(水) 17時【業務停止処分中に歯科医行為か 男を逮捕 など】Listen to this episode from 日テレNEWSaudio on Spotify. ・業務停止処分中に歌舞伎町で歯科医行為か 男を逮捕 https://news.ntv.co.jp/category/society/3b607b863cda4b9c8902adc1ce089051 ・川崎時計店“強盗” 逮捕の男「警察に捕まらないと説明された」 https://news.ntv.co.jp/category/society/93a9d38ad8a549778c8afeb01afdc6e5 ・化学メーカーの工場で配管の切断作業中に爆発 1人死亡 新潟・糸魚川市 https://news.ntv.co.jp/category/society/0c69aae0fd2d465f9e253e1904dc283a ・岐阜市の陸自射撃場で銃発射 死者2人に 自衛官候補生の男(18)逮捕 https://news.ntv.co.jp/category/society/0b1dea6653c042278dfeee3491a0bb39 ・日英伊の次期戦闘機 試作中の超音速エンジン公開 https://news.ntv.co.jp/category/international/b9af597a31d74f45ad008ee7579d584d ・高級腕時計店“強盗未遂” 逮捕の少年ら2人は闇バイトの可能性 名古屋市 https://news.ntv.co.jp/category/society/c6cc73245af64544854ec8339b049b0e ・内閣不信任案めぐり 立憲・安住国対委員長「情勢を見極める」 https://news.ntv.co.jp/category/politics/7983aa0628bc4f51bd2b949253280051 ・「認知症基本法」が成立 認知症の人と共生する社会目指す https://news.ntv.co.jp/category/society/fe0976bcc38241e2bf2e7183209945ff ・“無罪”主張 トランプ氏、出廷後に演説で潔白強調 https://news.ntv.co.jp/category/international/ccb621db167c41188a6e2797a5eeabb0 See omnystudio.com/listener for privacy information. 続きを読む ⮕

海岸埋め尽くす大量のイワシ 幅200メートルにわたり打ち上げられ… 新潟・糸魚川市辺り一面銀色で覆い尽くされていた砂浜。幅約200メートルにわたってイワシが漂着する異様な光景が見られたのは、新潟・糸魚川市の海岸です。7日午前9時前、「魚が大量に打ち上げられている」と市に連絡が入ったということです。 続きを読む ⮕

自動車修理工場から出火 消火活動中の男性2人がやけど 岐阜・七宗町 | 岐阜新聞Web30日午後0時50分ごろ、岐阜県加茂郡七宗町上麻生の自動車修理工場から出火、木造平屋の工場約120平方メートルと車数台、東隣の木造2階建て民家約85平方メートルを焼いて約1時間30分後に消えた。... 続きを読む ⮕