来春公開の『マッドマックス 怒りのデスロード』前日譚、フュリオサ役が交代した理由

史上最高のアクション映画の一つと言って差し支えない『マッドマックス 怒りのデスロード』の前日譚、『Furiosa』(原題)が2024年5月に全世界で公開される。もちろん、そのときまでに地球が終末を迎え、ウェイストランドと化していなければの話だが。制作に10年近くが費やされた本作では、前作でシャーリーズ・セロンが演じた片腕の戦士フュリオサの出自が描かれる。 『怒りのデスロード』公開当時から本作が企画されていたことは、マックス・マニアならとうに知っていることだろう。実は、脚本は前作が完成する段階からすでに執筆されていたというのだ。 本作が若きフュリオサを主人公にした前日譚であることから、例えば壊滅する前の「緑の地」がどんな場所だったかなどが描かれそうなものだが、その世界を彩る役者陣はがらりと入れ替わる。 セロンに代わってフュリオサを演じるのは『スプリット』、『クイーンズ・ギャンビット』のアニャ・テイラー=ジョイ。また、2020年に死去したイギリス系オーストラリア人俳優、ヒュー・キース・バーンが演じたイモータン・ジョーには、クリス・ヘムズワースがキャスティングされた。 『Furiosa』について、現時点でわかっていることは以下の通り。 シャーリーズ・セロンの複雑な思い シャーリーズ・セロンはフュリオサ役に復帰しないとジョージ・ミラー監督が『ニューヨーク・タイムズ』に語った後、彼女は『ハリウッド・リポーター』で自身の心情を次のように吐露している。 「この件に関して現実を受け入れるのは難しいですね。ちょっとつらいのは確かです。あのキャラクターのことは本当に好きですし、彼女を創り上げるのに少しでも貢献できたことをうれしく思います。彼女のことはこれからもずっと、懐かしく思い出すでしょう」。フュリオサの機械式義手は、今もセロンの屋根裏にでもしまってあるのだろうか。それとも、誇らしく暖炉の上に飾ってあるだろうか。 ミラーは「ディエイジング」技術の助けを借りて、セロンを再び起用することも考えていた。マーティン・スコセッシ監督の『アイリッシュマン』で、ロバート・デ・ニーロやアル・パチーノの顔を数十歳若返らせたVFXテクノロジーだ。それでもミラーは、この技術はまだ一本の映画全体に適用するには至っていないと判断した。 「シャーリーズをCGで若返らせればいいだけだと、しばらくは考えていました。しかし、技術はまだそこに達していないと思います」と、ミラーは『ニューヨーク・タイムズ』に話した。「『アイリッシュマン』では果敢な試みが成されましたが、まだ“不気味の谷”を脱してはいないと思います。日本のゲームデザイナーを始め、誰もがそれを克服しようと努力していますが、まだかなり広い谷があるように思えてなりません」 その後、再び『ハリウッド・リポーター』のインタビューに応じたセロンは、ミラーやテイラー=ジョイに対して悪い感情はないということを強調した。「私がただ想像するしかなかったことを、史上最高の俳優のひとりが実現するということです」 『Furiosa』で語られる物語とは? オリジナル3作品でメル・ギブソンが、『怒りのデスロード』ではトム・ハーディが演じたマックスことマクシミリアン・ロカタンスキーを主人公としない、シリーズ初めての作品となる。代わりに語られるのは表題通り、フュリオサの物語である。 公式のあらすじはこうだ: 世界が終末を迎えるなか、若きフュリオサは「緑の地」から連れ去られ、ディメンタス将軍率いるバイカー軍団の手に落ちてしまう。ウェイストランドを駆け抜ける彼らが辿り着いたのは、イモータン・ジョーが統治するシタデルだった。2人の暴君が覇権を巡って争うなか、フュリオサは様々な試練を乗り越えながら、故郷へ戻るための手段を模索していく。 気になるのは、火を噴くエレキギターを振り回すウォーボーイの出番はあるだろうか、ということだ。可能性はゼロではない。 公開予定日は? 『Furiosa』は、2024年5月24日に全世界で同時公開予定。一般公開前には、8年前に『マッドマックス 怒りのデスロード』がお披露目されたカンヌ国際映画祭への出品も噂されている。 From British GQ By Jack King Translated and Adapted by Yuzuru Todayama

