最速20分でシルエットと身体が変わる独自技術の“肩甲骨はがし”肩甲骨はがし専門サロン「天使の呼吸」を恵比寿にオープン！

株式会社Scapula(スキャプラ、本社:東京都渋谷区、以下Scapula)は、肩甲骨周りの筋肉を一瞬で緩めることに特化した独自技術のオールハンド施術を提供する、完全個室の隠れ家サロン「天使の呼吸」を2023年11月1日(水)、東京・恵比寿にオープンいたしました。肩甲骨は背中の肩周りにある骨で、腕と脊柱(背骨の繋がり)を結ぶ身体にとって重要な役割を担っています。「天使の呼吸」はそんな肩甲骨に特化したスペシャリスト集団が奥深くにあるしつこいコリを根本からほぐし、肩甲骨周りの筋肉を最速20分で緩める“肩甲骨はがし”...

“座りすぎ”を生み出してしまう長時間のデスクワークや運動不足などが続くと肩甲骨周りの筋肉が硬くなり、体に様々な不調をもたらします。今回、「天使の呼吸」が独自技術として開発した施術である“肩甲骨はがし”は肩甲骨の可動域を広げ、筋肉をゆるめることで、肩甲骨が正しい位置に戻り、「姿勢の改善」「肩こりの解消」「四十肩・五十肩の予防」「バストアップ」「疲労回復や冷え解消」が期待できます。※Bauman AE,Ainsworth B.,Sallis j,et al.The descriptive epidemiology of sitting:A 20-country comparison using the international Physical Activity Questionnaire(IPAQ).Am J Prev Med 2011;41:228-235.