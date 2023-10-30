明日午前9時からの｢新型Mac発表イベント｣を視聴する方法

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家電EC「XPRICE本店」にて「会員限定セール 品揃え拡大キャンペーン」開催エクスプライス株式会社エクスプライス株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は家電EC「XPRICE本店（https://www.xprice.co.jp）」にて、2023年10月3日（火）より… 続きを読む ⮕
東電福島第一原発におけるALPS処理水の海洋放出と日本の食品の安全性について ～河野内閣府特命担当大臣（消費者及び食品安全担当）からのメッセージ～【消費者庁ホームページ】https://www.caa.go.jp/about_us/minister/kono2_message_003/【消費者庁関連動画のご紹介】https://www.youtube.com/watch?v=wh_HZuSpB7k&t=16s消費者庁 続きを読む ⮕
レッサーパンダの双子誕生、英動物園が映像公開ロンドン近郊のウィップスネード動物園で誕生したレッサーパンダの赤ちゃんの映像が公開された。ロンドン レッサーパンダ 動物園チャンネル登録：https://youtube.com/ReutersJapan?sub_confirmation=1ロイターの公式アカウントです。ウェブサイト：https://jp.r... 続きを読む ⮕
町中が氷で真っ白に、イタリアで雹の嵐イタリア・ベネチアの北東に位置するフリウリ・ベネチア・ジュリア自治州で６日、激しい雹を観測した。イタリア ベネチア 雹チャンネル登録：https://youtube.com/ReutersJapan?sub_confirmation=1ロイターの公式アカウントです。ウェブサイト：https://jp.reu... 続きを読む ⮕
宮世琉弥、“りゅびワールド”炸裂に会場から笑いが?お茶目さ全開の会見にほっこり 『シャープ プラズマクラスタードライヤー新製品発表会』★チャンネル登録＆評価👍お願いします！https://www.youtube.com/channel/UCnittT9IvOYhrIgpsaeeClg?sub_confirmation=1(詳細記事はこちら↓）https://thetv.jp/news/detail/1149778/俳優の宮世琉弥が7月31日に... 続きを読む ⮕
杉野遥亮・間宮祥太朗・菅田将暉・松坂桃李、実験で頭を寄せ合い大興奮な姿がかわいい 花王『新・洗たく洗剤発表会』★チャンネル登録＆評価👍お願いします！https://www.youtube.com/channel/UCnittT9IvOYhrIgpsaeeClg?sub_confirmation=1（詳細記事はこちら↓)https://thetv.jp/news/detail/1149251/俳優の松坂桃李・菅田将暉・間... 続きを読む ⮕