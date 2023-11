日本の通信事業者として初めて「Matter」規格団体「CSA」へ加盟 ～NTTe-City Laboにスマートホームラボを開設予定～

東日本電信電話株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:澁谷 直樹、以下「NTT東日本」)は、スマートホーム分野における世界標準規格である「Matter」の標準化団体Connectivity Standards Alliance(本部:アメリカ合衆国カリフォルニア州、President and CEO:Tobin Richardson、以下「CSA」)に「Participant」会員として加盟※1しました。なお、CSAへの加盟は日本の通信事業者としては初めて※2となります。

NTT東日本はCSAへの加盟を機に、ライフスタイルの変化に伴う便利で快適な生活へのニーズや、高齢化社会に伴う健康で安心な暮らしへのニーズの高まりに、スマートホームの領域から応えていくための取り組みを開始いたします。本取り組みを推進するにあたっては、スマートホームに取り組まれているIoT事業者だけではなく、集合住宅の建設・管理を行われている事業者様、住宅向けサービスを提供されている事業者様、医療/介護サービス関連の事業者様等の多くの企業様とパートーナーシップを通して連携することで、より多くの事業者様・利用者様に価値を提供することをめざしてまいります。

連携の実現に向け、NTT東日本はNTTe-City Labo ※3内にスマートホームラボを開設予定です。スマートホームラボでは、NTT東日本が取り組むMatterを活用したスマートホームの体験や、Matterに関連する共同実証・開発を行っていただけます。これに加えて、さまざまな企業様が提供される最新のスマートホーム関連機器の実機展示・体験コーナー開設も予定しておりますので、これらをパートナー企業様にもご活用いただくことで、社会ニーズの充足に貢献できる新たなスマートホームモデルを共同で実現することをめざしてまいります。 headtopics.com

Matterはメーカー横断でIoT機器間の接続を実現することで、利用者の利便性向上と、各メーカーの開発負担の低減および開発迅速化を目的に策定された規格です。Wi-Fiを始めとした実証済みの技術に基づいて構築されたIPベースの接続プロトコルであり、信頼性が高く安全な IoT 機器との接続を可能としています。これにより、IoT機器メーカーは自社製品にMatterの認証を受けることで、高い信頼性と、設計上の安全性、相互の互換性を訴求することが可能となります。

SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY Sunshine City***11月20日(月)~12月25日(月)***SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY Sunshine City***11月20日(月)~12月25日(月)*** 株式会社サンシャインシティのプレスリリース 続きを読む ⮕

世界初“SEVENTEENジェット”就航 SEVENTEENが全国5都市でドームツアー連動企画13人組グローバルグループ・SEVENTEENが9月から開催中の日本5都市を回るドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』と連動した、都市型コンサートプレイパーク「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」の概要が2日、発表され、福岡に拠点を置くスターフライヤーとのコラボレーションで、メンバー13人を機体にデザインしたジェット機「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY JET」が就航することなどが明らかになった。 『THE... 続きを読む ⮕

#SEVENTEENと行こう HYBEの都市型コンサートプレイパーク「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」特設サイトオープン&概要を発表SEVENTEENと行こう HYBEの都市型コンサートプレイパーク「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」特設サイトオープン&概要を発表 株式会社HYBE JAPANのプレスリリース 続きを読む ⮕

楠木ともり過去最大規模ワンマンをフジテレビTWOで放送(コメントあり)楠木ともりが7月から9月にかけて開催したライブツアー「TOMORI KUSUNOKI LIVE TOUR 2023『PRESENCE / ABSENCE』」より、9月2日の東京・TOKYO DOME CITY HALL公演の模様が12月9日22:00よりフジテレビTWOで放送される。 続きを読む ⮕

『TOKYO DOME CITY 笑(SHOW) イルミ』 追加情報【クリスマスも笑いまSHOW】様々なサンタが大集合したり、スペシャル笑(SHOW)ステージなどのイベントを開催!『TOKYO DOME CITY 笑(SHOW) イルミ』 追加情報【クリスマスも笑いまSHOW】様々なサンタが大集合したり、スペシャル笑(SHOW)ステージなどのイベントを開催! 株式会社東京ドームのプレスリリース 続きを読む ⮕

13人組グループ「SEVENTEEN」の企画写真展『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』全国4都市で順次開催!13人組グループ「SEVENTEEN」の企画写真展『SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY PHOTO EXHIBITION~'LOVE'&'FOLLOW'~』全国4都市で順次開催! 株式会社ローソンエンタテインメントのプレスリリース 続きを読む ⮕