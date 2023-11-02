ガザ支援物資、搬入継続バイデン米大統領（写真）とイスラエルのネタニヤフ首相は２２日、電話会談し、イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへの人道支援物資の搬入を継続することを確認した＝２１日撮影 続きを読む ⮕

米検察、バイデン氏聴取バイデン米大統領（写真）が副大統領時代の機密文書を自宅などに持ち出していた問題で、米政府は９日、バイデン氏が８、９両日にホワイトハウスで、検察による任意の事情聴取を受けたと発表した＝２日撮影 続きを読む ⮕

米大統領「驚かない」：時事ドットコムバイデン米大統領（写真）は２３日、記者団に対し、プリゴジン氏が搭乗機リストに記載されている自家用ジェット機が墜落し、乗員全員が死亡したとの情報に関し、「驚きはない」と述べた＝１８日撮影 続きを読む ⮕

バイデン大統領、檀上でつまずき転倒 士官学校の卒業式でバイデン米大統領（８０）が１日、コロラド州にある空軍士官学校の卒業式で、壇上の土のうにつまずき、転倒した。けがはなかったとみられ、自力で席に戻った。 続きを読む ⮕

バイデン米大統領、壇上でつまずく 空軍士官学校卒業式バイデン米大統領（８０）は１日、西部コロラド州コロラドスプリングズの空軍士官学校の卒業式に出席した際、壇上に置かれた土のうにつまずいて倒れ込んだ。警備担当者ら… 続きを読む ⮕

バイデン氏壇上でつまずく 士官学校卒業式、けがなし ｜ 共同通信【ワシントン共同】バイデン米大統領（80）は1日、西部コロラド州コロラドスプリングズの空軍士官学校の... バイデン米大統領（80）は1日、西部コロラド州コロラドスプリングズの空軍士官学校の卒業式に出席した際、壇上に置かれた土のうにつまずいて倒れ込みました。警備担当者らにすぐに助け起こされ、ホワイトハウスによると、けがはありませんでした。 続きを読む ⮕