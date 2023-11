延べ150万人が参加！「バーチャルハロウィーン2023」が閉幕！Stay Virtualをテーマに過去最大級の出演者・イベントを展開し大盛況

KDDI・渋谷未来デザイン・渋谷区観光協会は、「バーチャルハロウィーン2023」(以下、本イベント)を10月27日から10月31日まで開催しました。今年は「”Stay Virtual-リアルを超えてつながろう”」をテーマに、30組超えのゲストが出演し、イベントも25件超えと過去最大規模で開催しました。ハロウィーン気分を満喫できるバーチャル空間ならではのイベントやアトラクションコンテンツを展開し、過去最大の延べ約150万人が参加しました。今年で4回目の開催となる「バーチャルハロウィーン2023」は、「”Stay Virtual-リアルを超えてつながろう”」をテーマに、「αU...

また、KDDIが提供するメタバース「αU metaverse」では、バーチャルハロウィーン期間に合わせてインタラクティブな交流を楽しめる機能拡張に伴い、ユーザー参加型イベントを多数開催しました。人気アイドルグループFRUITS ZIPPERのメンバーが「αU metaverse」内でファンと交流する企画では、メタバース内でファンと会話することができ、メンバーたちも驚きや喜びの声があがりました。またその他にも「人気声優大集合!ハロウィーンParty」では人気声優がメタバース内に入り、ファンからの質問に応えたり、人気芸人がゲリラ的にバーチャル渋谷・大阪に現れ、ファンと鬼ごっこや記念撮影を楽しむなど、バーチャル空間での新しいファンミーティングを展開しました。

さらに、10月24日には「αU metaverse」内渋谷センター街エリアにバーチャルカラオケボックスがオープン。期間限定でJOYSOUND人気楽曲100曲が無料で楽しむことができ、遠く離れた友達だけでなく、メタバース内で初めて会った人との交流の場として利用いただきました。 人流が回復した今年は、渋谷の街での路上飲酒やゴミ問題などが課題視され、本イベントは渋谷未来デザインによる「Shibuyaグッドマナープロジェクト」及び渋谷区観光協会による「Sustainable Shibuya Project」の一環として開催されました。「αU... headtopics.com

レイラック滋賀FCが今シーズン初の3連勝で3位浮上。J3昇格権利獲得となる2位との勝ち点差を1に縮める。「Stay Hungry, Stay Football Crazy!」で残り3試合全勝を目指すレイラック滋賀FCが今シーズン初の3連勝で3位浮上。J3昇格権利獲得となる2位との勝ち点差を1に縮める。「Stay Hungry, Stay Football Crazy!」で残り3試合全勝を目指す 株式会社Mi-Oスポーツのプレスリリース 続きを読む ⮕

淡路島 海だけが見える1組貸切宿「TORIKKA STAY」予約受付を開始淡路島 海だけが見える1組貸切宿「TORIKKA STAY」予約受付を開始 株式会社NINIのプレスリリース 続きを読む ⮕

軽井沢マリオットホテル 1室限定のセレブレーションルームでホテル特製ケーキを 宿泊プラン「Winter Celebration Stay」を発売軽井沢マリオットホテル 1室限定のセレブレーションルームでホテル特製ケーキを 宿泊プラン「Winter Celebration Stay」を発売 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕

西炯子「STAY」 | 私の名作 特別編 その2マンガを愛する人々に、とりわけ思い入れのある1作を選んで紹介してもらっているこのコラム。コミックナタリー15周年に合わせた特別企画として、ステージナタリーのマンガ好き記者・中川朋子氏に演劇マンガの名作を尋ねたところ、西炯子「STAY」への特別な思いを綴ってくれました。 続きを読む ⮕

JW マリオット「STAY IN THE MOMENT」アジア太平洋地域キャンペーンでウェルビーイングとパーソナルなつながりを提供JW マリオット「STAY IN THE MOMENT」アジア太平洋地域キャンペーンでウェルビーイングとパーソナルなつながりを提供 マリオット・インターナショナルのプレスリリース 続きを読む ⮕

【南紀白浜マリオットホテル】和歌山県産オリジナル品種の苺「まりひめ」づくしのイブニングハイティー付き宿泊プラン「Local Strawberry Feast & Stay」を発売【南紀白浜マリオットホテル】和歌山県産オリジナル品種の苺「まりひめ」づくしのイブニングハイティー付き宿泊プラン「Local Strawberry Feast & Stay」を発売 森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社のプレスリリース 続きを読む ⮕