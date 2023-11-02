岩井明が単独首位発進 畑岡らが２位―ＴＯＴＯ女子ゴルフ

【TOTOジャパンC】畑岡奈紗は64 1打差2位発進「8アンダーで回っている感覚はない」（2023年11月2日）｜BIGLOBEニュース女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第1日（2023年11月2日茨城県太平洋クラブ美野里コース＝6598ヤード、パー72）国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本女…｜BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕
岩井明愛９アンダーで首位発進 １打差２位に稲見萌寧、西村優菜、畑岡奈紗の３人が続く＜日米女子ツアー：TOTOジャパンクラシック＞◇第1日◇2日◇茨城・太平洋クラブ美野里C（6598ヤード、パー72）◇賞金総額200万ドル（約3億円）優勝30万ドル（約4500万円）第1ラ... 続きを読む ⮕
【TOTOジャパンC】畑岡奈紗は64 1打差2位発進「8アンダーで回っている感覚はない」◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第1日（2023年11月2日茨城県太平洋クラブ美野里コース＝6598ヤード、パー72）国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で日本女子... 続きを読む ⮕
岩井明愛が首位、西村優菜ら2位 TOTOゴルフ第1日TOTOジャパンクラシック第1日（2日・茨城県太平洋クラブ美野里＝6598ヤード、パー72）21歳の岩井明愛が1イーグル、8バーディー、1ボギーの63をマークして首位に立った。1打... 続きを読む ⮕
岩井明愛が首位、西村優菜ら２位 ＴＯＴＯゴルフ第１日ＴＯＴＯジャパンクラシック第１日（２日・茨城県太平洋クラブ美野里＝６５９８ヤード、パー７２）２１歳の岩井明愛が１イーグル、８バーディー、１ボギーの６３をマークして首位に立った。１打差の２位に稲見萌寧… 続きを読む ⮕
ポイント８１位からシード圏入り狙う渋野日向子は７０で４６位「最近にしてはマシだった」…ＴＯＴＯジャパンＣ初日（2023年11月2日）｜BIGLOBEニュース米女子プロゴルフ協会公式戦ＴＯＴＯジャパンクラシック第１日（２日、茨城・太平洋Ｃ美野里Ｃ＝６５９８ヤード、パー７２）米ツアー参戦２年目の渋野日向子（サントリー）は４バーディー…｜BIGLOBEニュース 続きを読む ⮕