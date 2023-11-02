岩井明愛が63のビッグスコアを出し単独首位発進 畑岡、西村、稲見は1打差2位

国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねる「TOTOジャパンクラシック」第1ラウンドが茨城県の太平洋クラブ美野里Cで行われ、岩井明愛（20）が1イーグル、8バーディー、1ボギーの63を出し、9アンダーで単独首位発進をした。

18年大会覇者で地元・茨城県出身の畑岡奈紗（24＝アビームコンサルティング）、西村優菜（23＝スターツ）、稲見萌寧（24＝Rakuten）の3人が1打差2位で続いた。好コンディションの中、実力者がビッグスコアを叩き出し、3144人のギャラリーを沸かせた。 そのほか、21年大会覇者の古江彩佳（23＝富士通）は67をマークし、4打差10位、原英莉花（24＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は5打差21位、勝みなみ（25＝明治安田声明）は6打差36位、渋野日向子（24＝サントリー）は7打差46位だった。

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