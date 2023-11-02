岩井明愛が首位、西村優菜ら2位 TOTOゴルフ第1日

TOTOジャパンクラシック第1日（2日・茨城県太平洋クラブ美野里＝6598ヤード、パー72）21歳の岩井明愛が1イーグル、8バーディー、1ボギーの63をマークして首位に立った。1打差の2位に稲見萌寧と米ツアーが主戦場の畑岡奈紗、西村優菜が並んだ。

さらに1打差の5位に桑木志帆がつけた。原英莉花は68で21位、渋野日向子と山下美夢有は70で46位。日米両ツアーを兼ねた大会で、予選落ちなしで争う。（賞金総額200万ドル＝約3億円、優勝30万ドル、出場78選手、曇り、気温19.2度、南南東の風0.5メートル、観客3144人）

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