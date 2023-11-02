岩井明愛９アンダーで首位発進 １打差２位に稲見萌寧、西村優菜、畑岡奈紗の３人が続く

第1ラウンドが終了し、岩井明愛（21＝Honda）が、1イーグル、8バーディー、1ボギーの63で首位発進した。1打差の8アンダーで、稲見萌寧、西村優菜、畑岡奈紗の3人が2位。首位と2打差の7アンダーでリュウ・ユー、桑木志帆が5位につけている。
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