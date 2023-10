実験動物だったビーグル犬、救助され初めて外を散歩する姿に涙（米）（2023年10月30日）｜BIGLOBEニュース

米イリノイ州シカゴの動物保護団体「One Tail at a Time(以下、OTAT)」のInstagramに今月24日、医療用の実験動物として生まれ育ったビーグル犬のメス“ドラ(Dora)”の初めての散歩の様子が投稿された。

動画は、リードを付けたドラがコンクリートの歩道をまるで這うように進む様子を捉えたもので、初めて見る世界に怯えているのか、進みは遅い。また姿勢を低くすることで、まるで自分を小さく見せているようにも思われ、慎重に慎重を重ねているか様子がうかがえる。 それでもスタッフは優しく「グッド・ジョブ! ドラ! あなたはちゃんと歩いているわよ! よくやっているわよ!」と声をかけており、動画には「私たちはドラが“犬らしく生きる”ことを学んでいることに、ワクワクしているの。これまでとてもよくやってきたと思うわ!」と言葉が添えられている。画像は『WeRateDogs 2023年10月27日付Instagram「This is Dora.」』『OTAT 2023年10月27日付TikTok「Replying to @Linda Mae Zimmerman」』『Save the Chimps 2023年6月15日付Instagram「Vanilla and Shake have been fully integrated into a large family group and were released onto their island home!」』『Estelle Raballand 2016年2月12日付Facebook「J’ai un nouvel ami!」』『Kween B.

