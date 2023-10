大麻は脳の免疫細胞を介して脳機能に悪影響を与える？

大麻の脳への影響については、神経細胞に関する多くの研究が行われているが、非神経細胞であるグリア細胞についてはこれまで十分に研究されていない。思春期の大麻への暴露が、脳内の免疫機能を担う細胞であるミクログリアを介して、脳の発達と機能に悪影響を及ぼすことを、米ジョンズホプキンス大学の神谷篤教授と長谷川祐人研究員らが明らかにした。

米国やカナダをはじめ国際的に大麻の規制が緩和される中、日本では大麻所持による逮捕者が増加し、特に若年層の使用者の増加は大きな社会問題となっている。近年、大麻に含まれる主要な向精神物質成分であるD-9-テトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量が年々増加し、アメリカ国立薬物乱用研究所(National Institute on Drug Abuse,...

大麻の使用は精神疾患の発症リスクの一つであり、特に若年層での使用は脳機能と発達に影響する可能性が知られている。一方で、すべての大麻使用者が精神症状を発症するわけではないため、遺伝的に精神疾患や認知機能障害を起こしやすい人にとって、大麻の暴露が環境因子として、脳機の能発達に悪影響を及ぼしている可能性がある。論文情報 タイトル:Microglial cannabinoid receptor type 1 mediates social memory deficits in mice produced by adolescent THC exposure and 16p11.2 duplication著者:Yuto Hasegawa, Juhyun Kim, Gianluca Ursini, Yan Jouroukhin, Xiaolei Zhu, Yu Miyahara, Feiyi Xiong, Samskruthi Madireddy, Mizuho Obayashi, Beat Lutz, Akira Sawa, Solange P. Brown, Mikhail V. Pletnikov, Atsushi Kamiya headtopics.com

続きを読む:

PRTIMES_JP »

ロシアのスパイ、偽りの履歴書ロシアのスパイ、偽りの履歴書 元米情報当局職員で現在米首都ワシントンの国際スパイ博物館館長は、スパイの機密情報をメモリースティックに保管するのは「あぜんとする」ほど無能だと指摘する。最近摘発されたロシアのスパイ数百人に同様の傾向が顕著に見られるという。 「人気編み物用品店のオーナー兼フォトグラファー『マリア・ツァラ』がロシアのスパイで、本名は『イリーナ・S(Irina S)』だった」 そりゃ『スパイ』だから🤣🤣🤣 カバーストーリーを作るのに、手間をかけたんだろうね。 続きを読む ⮕

腸管免疫システムは、うつ病の予防・治療のターゲットとなりうるか?Johns Hopkins Universityのプレスリリース(2023年3月26日 01時25分)腸管免疫システムは、うつ病の予防・治療のターゲットとなりうるか? 続きを読む ⮕

NASAの「小惑星に宇宙船をぶつけて軌道をずらす実験」で想定以上に小惑星の軌道が変わったことが判明by NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben NASA「ロンドベルだけにいい思いはさせませんよ!」 逆に、小惑星の軌道を変えて地球にぶつけることも可能だということ・・・(´・ω・`) 話は聞かせてもらった。 人類は滅亡する! 続きを読む ⮕

宇宙船を小惑星にぶつけて軌道をずらす地球防衛技術の実験をNASAがいよいよ実施by NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben メンゴ、メンゴ、向かってきたわー はやぶさ2? 続きを読む ⮕

米コロナ死者、90万人超に【2月5日 AFP】米ジョンズ・ホプキンス大学(Johns Hopkins University)の集計によると、新型コロナウイルスによる米国の累計死者数が4日、90万人を超えた。 誰のせいですか? オミクロンも普通に強い Michael Jackson, chcę się z Tobą zaprzyjaźnić!!!! Chciałabym zrobić z Tobą biznes!!!! Kocham Cię jak przyjaciela!!! Chciałabym zamieszkać w USA! Jestem zakochana w Mark Zuckerberg z USA. Pomóż mi, proszę! Terroryści chcą mnie zabić! Zrobili ze mnie niewolnika i rujnują mi ŻYCIE! 続きを読む ⮕

Japan entry ban puts student exchange programs at risk「続く入国制限、留学生来日できず 人材グローバル化に影」の英文記事をNikkei Asia NikkeiAsia に掲載しています。 ▶️ Japan entry ban puts student exchange programs at risk COVID19 coronavirus vaccine OmicronVariant NikkeiAsia 留学生を隠れ蓑にしてた奴隷労働者がいなくなって大変だろうな NikkeiAsia NikkeiAsia まぁ〜学術会議の動線を観ても、今重要課題の技術流出に対応する経済安全保障の要因の一つであるけどなぁ〜…ここは焦らずじっくりと大学間留学生交換のプログラムを見直す好機では?例えば文系学生に限るとか…とかく大学の留学生受け入れは自校の運転資金面での経営がその本質では?動機は運転資金かも 続きを読む ⮕