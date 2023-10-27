坂本花織、75・13点で首位発進 3位松生理乃、7位渡辺倫果 スケートカナダ女子SP

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坂本花織「何点で優勝か」 スケートカナダへ意気込み【バンクーバー=共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、スケートカナダに出場する日本勢が開幕前日の26日、バンクーバーで公式練習に臨み、女子で世界選手権2連覇中の坂本花織（シスメックス）は「何点出して優勝するかが大事。ショートプログラム（SP）で75点は超えたい」と今季GP 続きを読む ⮕
坂本花織「何点で優勝するかが大事」 フィギュアＧＰ第２戦スケートカナダへ意気込むフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、スケートカナダに出場する日本勢が開幕前日の２６日、バンクーバーで公式練習に臨み、女子で世界選手権２連覇中… 続きを読む ⮕
【フィギュア】坂本花織、渡辺倫果、松生理乃が出場／第２戦スケカナ女子SP速報世界選手権2連覇中の坂本花織（シスメックス）、渡辺倫果（TOKIOインカラミ／法大） 紀平梨花の欠場に伴い松生理乃（中京大）が出場する。|順位|名前|SP||… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。 続きを読む ⮕
坂本花織が７５・１３点でＳＰ首位発進！ 松生理乃が３位、渡辺倫果は７位 スケートカナダ「フィギュアスケート・スケートカナダ」（２７日、バンクーバー） 女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権２連覇中の坂本花織（シスメックス）が７５・１３点で首位発進した。 続きを読む ⮕
【フィギュア】坂本花織、渡辺倫果、松生理乃が出場／第２戦スケカナ女子SP速報世界選手権2連覇中の坂本花織（シスメックス）、渡辺倫果（TOKIOインカラミ／法大） 紀平梨花の欠場に伴い松生理乃（中京大）が出場する。|順位|名前|SP||… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。 続きを読む ⮕
千葉百音が64・24点で5位発進 ルナ・ヘンドリックスが75・92点で首位 スケートアメリカ女子SP◇フィギュアスケートGPシリーズ第1戦スケートアメリカ第2日（2023年10月22日米テキサス州アレン）女子SPが行われ、千葉百音（木下アカデミー）が64・24点で5位発進となった... 続きを読む ⮕