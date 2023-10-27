坂本花織SP首位、松生理乃は3位 スケートカナダ開幕

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坂本花織がＳＰ首位、松生３位 スケートカナダ開幕【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦スケートカナダは２７日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は世界選手権２連覇中の坂本花織（シスメックス）が７… 続きを読む ⮕
坂本花織がSP首位、松生3位 スケートカナダ開幕【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦スケートカナダは27日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（SP）は世界選手権2連覇中... 続きを読む ⮕
【フィギュア】坂本花織SP首位「怖い怖い怖い」連続３回転迷いも中野園子コーチが「はいっ！」＜フィギュアスケート：グランプリ（GP）シリーズ第2戦スケートカナダ＞◇27日（日本時間28日）◇カナダ・バンクーバー◇女子ショートプログラム（SP）【バンクーバー（カナダ... 続きを読む ⮕
【フィギュア】坂本花織SP首位「怖い怖い怖い」連続３回転迷いも中野園子コーチが「はいっ！」【バンクーバー（カナダ）＝阿部健吾】世界選手権2連覇中でスケートカナダ初出場の坂本花織（23＝シスメックス）が首位発進した。ダブルアクセル（2回転半）、3回転… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。 続きを読む ⮕
坂本花織がＳＰ首位 松生理乃３位 フィギュアＧＰ第２戦スケートカナダ開幕フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦スケートカナダは２７日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は世界選手権２連覇中の坂本花織… 続きを読む ⮕
坂本花織がSP首位、松生3位 スケートカナダ開幕【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦スケートカナダは27日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（SP）は世界選手権2連覇中... 続きを読む ⮕