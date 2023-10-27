坂本花織がSP首位、松生3位 スケートカナダ開幕

【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦スケートカナダは27日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（SP）は世界選手権2連覇中の坂本花織（シスメックス）が75.13点で首位に立った。フリーは28日（日本時間29日）に実施する。
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坂本花織がＳＰ首位、松生３位 スケートカナダ開幕【バンクーバー共同】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦スケートカナダは２７日、バンクーバーで開幕し、女子ショートプログラム（ＳＰ）は世界選手権２連覇中の坂本花織（シスメックス）が７… 続きを読む ⮕
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坂本が首位発進、松生３位 フィギュア・スケートカナダ女子ＳＰフィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦、スケートカナダは２７日（日本時間２８日）、バンクーバーで女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、世界選手権... 続きを読む ⮕
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【フィギュア】坂本花織SP首位「怖い怖い怖い」連続３回転迷いも中野園子コーチが「はいっ！」＜フィギュアスケート：グランプリ（GP）シリーズ第2戦スケートカナダ＞◇27日（日本時間28日）◇カナダ・バンクーバー◇女子ショートプログラム（SP）【バンクーバー（カナダ... 続きを読む ⮕