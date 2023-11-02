南ア、財政赤字予測を上方修正 税制改革提案へ

Kopano Gumbi Anait Miridzhanian Wendell...
負債はグロスで２３／２４年度の５兆２４００億ランドから、２６／２７年度には６兆５２００億ランドに増加する見込み。対ＧＤＰ比は２５／２６年度に７７．７％で安定する見通し。２月時点の予測は７３．６％だった。
南ア人口、22年時点で6200万人に増加＝国勢調査Kopano Gumbi[プレトリア １０日 ロイター] - 南アフリカ... 続きを読む ⮕
南ア中銀、ランド防衛で介入せず インフレへの影響は懸念＝総裁Kopano Gumbi[ヨハネスブルグ ５日 ロイター] - 南アフリ... 続きを読む ⮕
南アＧＤＰ、第2四半期は前期比0.6％増 予想上回るKopano Gumbi［プレトリア ５日 ロイター］ - 南アフリカ統... 続きを読む ⮕
英中銀、インフレ高止まりを引き続き警戒＝ピル政策委員[ケープタウン １日 ロイター] - イングランド銀行（英中央銀行）のチ... 続きを読む ⮕
英中銀、インフレ高止まりを引き続き警戒＝ピル政策委員[ケープタウン １日 ロイター] - イングランド銀行（英中央銀行）のチーフエコノミストで金融政策委員会メンバーのヒュー・ピル氏は１日、インフレ高止まりが引き続き懸念事項だと述べた。 続きを読む ⮕
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