保育園資金１億８７００万円着服か 運営法人の前理事長逮捕―愛知県警

運営する保育園の資金約１億８７００万円を着服したとして、愛知県警は３０日、業務上横領容疑で、社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」（愛知県瀬戸市）の前理事長森田正明容疑者（６４）＝同市原山台＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。

運営する保育園の資金約１億８７００万円を着服したとして、愛知県警は３０日、業務上横領容疑で、社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」（愛知県瀬戸市）の前理事長森田正明容疑者（６４）＝同市原山台＝を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。

「マッチングアプリで投資詐欺に…」保育所資金１・８億着服か 前理事長を逮捕愛知県瀬戸市で認可保育所を運営する社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」の資金計約１億８７００万円を着服したとして、愛知県警は３０日、業務上横領の疑いで、法人… 続きを読む ⮕

保育所資金１・８億着服か、愛知愛知県瀬戸市で認可保育所を運営する社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」の資金計約１億８７００万円を着服したとして、県警は３０日、業務上横領の疑いで、法人の前理事長森田正明容疑者（６４）＝同市原... 続きを読む ⮕

保育所資金1.8億着服か、愛知 社会福祉法人の前理事長逮捕愛知県瀬戸市で認可保育所を運営する社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」の資金計約1億8700万円を着服したとして、県警は30日、業務上横領の疑いで、法人の前理事長森... 続きを読む ⮕

客待ちさせた疑い、男逮捕 売上金ほぼ全額回収か―警視庁東京都新宿区歌舞伎町にある区立大久保公園周辺で、暴力を加えた女（２８）に売春の客待ちをさせたとして、警視庁保安課は２７日までに、売春防止法違反（客待ち）容疑で、無職根本哲容疑者（２７）＝京都市中京区＝を逮捕した。「間違いない」と容疑を認めている。 同課によると、女は根本容疑者に殴る蹴るの暴行を受け、抵抗できなかったといい、９月４日から４３日間にわたり、毎日、客待ちをさせられていた。根本容疑者は女から売上金計約１５００万円を受け取っていたという。... 続きを読む ⮕

事実婚の夫か遺体放置疑い ６４歳女逮捕、茨城茨城県警は２日、男性の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の疑いで、同県笠間市大田町の無職、佐藤正子容疑者（６４）を逮捕した。県警によると、男性は同居する７０代… 続きを読む ⮕

前理事長が2億円超横領か 保育所運営社福法人、愛知愛知県瀬戸市で認可保育所を運営する社会福祉法人「菱野団地子どもセンター」（同市）は1日、前理事長の男性（64）が在職中に運営費2億4千万円を着服したとして、近く業務... 続きを読む ⮕