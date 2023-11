京阪バス、運転手不足で１６路線廃止 ２４年春までに大阪などで

京阪バス(本社・京都市南区)は守口市や門真市などを走る計7路線について、運転手不足のため12月15日の運行を最後に廃止すると発表した。また2024年春には、寝屋川市と大津市、京都府京田辺市で運行する計9路線も廃止する。

12月に廃止するのは、京阪守口市駅―JR吹田▽京阪大和田駅―門真団地などを結ぶ計6路線と、京都駅発急行バスの京阪交野市駅―ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)などの区間。廃止に伴い、摂南大学―京阪守口市駅など一部で路線が新設される。同社によると、必要な運転手に対して1割が不足しており、利用客数や他社路線、鉄道など代替手段を考慮して路線を選んだという。定期券の払い戻しや区間変更については、11月24日以降に各営業所や案内所の窓口で応じる。担当者は「ご不便をおかけするが、乗務員不足は喫緊の課題でやむを得ず廃止になる。ご理解をお願いします」とコメントした。

京阪バス、大阪府守口市などの16路線廃止 運転手不足で京阪ホールディングス(HD)傘下の京阪バスは、2024年春までに大阪府の守口市や寝屋川市などで運行している計16路線を廃止すると発表した。運転手不足が理由としている。12月16日に京阪守口市駅―古川橋駅間など7路線を廃止し、来春には寝屋川市駅―深北緑地間など9路線で運行をとりやめる。いずれも利用者が少なく採算が厳しい路線だという。

