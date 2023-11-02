九州大学アジア・オセアニア研究教育機構（Q-AOS）シンポジウム

開会挨拶・Q-AOS紹介/原田 明（九州大学 アジア・オセアニア研究教育機構 副機構長）14:00～14:40 招待講演2/Filomeno Jr.V.Aguilar（アテネオ・デ・マニラ大学 教授）16:20～16:30 休憩

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