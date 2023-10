中国ＥＶメーカー最大手のＢＹＤ、過去最高益を確認

)が30日発表した7-9月(第3四半期)決算は、過去最高益を記録した。BYD Continues to Break EV Sales RecordsNote: NEVs refers to new energy vehicles, which includes pure EVs and hybrids BYDは7-9月期に米テスラとほぼ同数のフルEVを販売。わずか3456台届かなかった。ハイブリッド車を含めると、BYDは3カ月間で計82万2094台を販売した。

エクソンとシェブロン、利益が予想下回る-製油や化学事業が低迷米石油大手のエクソンモービルとシェブロンの7-9月(第3四半期)決算は、いずれも利益が市場予想に届かなかった。製油や化学事業が振るわなかった。

マスターカード、7-9月期はカード利用額が12%増-海外旅行が活発米決済処理ネットワーク大手マスターカードの7-9月(第3四半期)決算は、カード利用額が増加した。金利上昇と景気減速の脅威がある中でも、消費者がアナリスト予想を覆し続けていることが明らかになった。

ベライゾン、利益が予想上回る-通期キャッシュフロー見通し引き上げ無線通信で米最大手ベライゾン・コミュニケーションズが24日発表した7-9月(第3四半期)決算は、利益が予想を上回った。家庭用インターネットと法人向け電話契約が伸び、個人向け携帯電話の契約減少を補った。

世界最大バッテリーメーカーCATL、予想下回る収益-EV向け鈍化バッテリーメーカーとして世界最大手、中国の寧徳時代新能源科技(CATL)は7-9月(第3四半期)に純利益と売上高が市場予想を下回った。電気自動車(EV)向けの需要が若干減速したことや、中国国内での価格競争、競争激化が影響した。

テスラの7-9月期、利益が市場予想下回る-低調な出荷台数響く電気自動車(EV)メーカー、米テスラの7-9月(第3四半期)決算では利益がアナリスト予想を下回った。値下げと販売不振が利益率の重しとなった。

中国BYDのEVショールーム、静岡市中心部に20日開業中国の電気自動車(EV)大手、比亜迪(BYD)の正規販売店「BYDオート静岡」が20日、静岡市で開業する。ショールームは日本で14店目。市中心部の商業施設内に設けることで認知度を上げ、2028年までに静岡県内で年500台の販売を目指す。静岡スバル自動車(静岡市)子会社のCool th