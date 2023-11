世界初、6G/IOWN時代の無線リソース最適化につながる高速・高精度な電波伝搬シミュレーションの実証に成功。NTTと電機大

次世代の移動通信システムにおいて、複雑に変化する無線通信品質をリアルタイムにサイバー空間上で高精度に推定し、フィジカル空間でのネットワーク制御に活用することで、6GおよびNTTの提唱するIOWN構想に求められる、高速・大容量かつ高信頼でつながり続ける無線通信サービスを実現することが検討されてきた。これまでの、無線通信品質推定のための代表的なシミュレーション手法であるレイトレース法は、電波の通り道の探索や反射や回折などの電波の作用について複雑な計算を行う必要があるため、膨大な計算時間が必要となる課題があったという。この課題に対して、2022年12月にNTTと電機大は、世界で初めて量子アニーリングマシン上で動作する伝搬QUBO(Quadratic Unconstrained Binary...

上記の技術では、電波の散乱を全方向に対して一様に散乱する完全拡散反射モデルが使われていたが、しかし、次世代移動通信で求められる品質を確保するための柔軟なネットワーク制御を行うには、高速性を維持したままで、場所固有の無線通信品質の推定を高い精度で行う必要がある。そのために、実際の環境における電波の散乱について、下図右側の「壁面における実際の散乱モデル」に示すように、壁面などの入射角と出射角の関係性を伝搬QUBOモデルに取り込む必要があったという。今回実証を行った技術では、ミリ秒単位の高速性と誤差数dB程度となる制度、そして、現行の量子アニーリングマシンで提供される量子ビット数の範囲で実行可能であること、という3つの課題を同時に解決する新たな伝搬QUBOモデルを考案。これにより、疎結合5640量子ビットの量子アニーリングマシンで実際に動作させることに成功し、アルゴリズムの有効性を実機で確認したという。

また、建物壁面などに対する電波の散乱現象を模擬できるFraunhofer近似をQUBOモデルへ落とし込むことに成功したことで、これにより、サイバー空間での無線品質推定の精度を大幅に向上できたとしている。 その制度は、散乱回数3回の条件のとき、厳密解となるレイトレース法と比較した従来技術での誤差が損失量の小さい上位3経路で10dB以上だったのが、今回の技術では上位2経路で1dB以内の誤差だったという。この結果は、端末の移動による通信品質の変動を安定制御しようとするときに必要な精度を満足できることに相当する。現行の量子アニーリングマシンで提供される量子ビット数の範囲で実行可能とするためには、建物構造に対する電波の性質を考慮し、電波の通り道の組み合わせ数爆発を抑制する技術を確立。面数450面の実際の都市モデルを用いて散乱回数7回の大規模計算を行ったところ、必要量子ビット数を25分の1に削減し、現行のアニーリングマシンで提供される量子ビット数以内に収めることに成功したという。同技術は、11月14日~17日に開催される「NTT R&D フォーラム─IOWN... headtopics.com

世界初“SEVENTEENジェット”就航 SEVENTEENが全国5都市でドームツアー連動企画13人組グローバルグループ・SEVENTEENが9月から開催中の日本5都市を回るドームツアー『SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' TO JAPAN』と連動した、都市型コンサートプレイパーク「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY」の概要が2日、発表され、福岡に拠点を置くスターフライヤーとのコラボレーションで、メンバー13人を機体にデザインしたジェット機「SEVENTEEN 'FOLLOW' THE CITY JET」が就航することなどが明らかになった。 『THE... 続きを読む ⮕

世界初、光の配光角を制御できる深紫外LEDの開発に成功zakzakは産経新聞社が発行する「夕刊フジ」の公式サイトです。政治、経済、芸能、スポーツはもちろん、健康や趣味、グルメやギャンブルまで、話題のニュースを独自の視点でお届けしています。 続きを読む ⮕

NTT、軽量で日本語処理性能に優れたLLM「tsuzumi」を開発、24年3月から商用サービス開始日本電信電話株式会社(NTT)は11月1日、同社が開発した大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」を発表するとともに、tsuzumiを活用した商用サービスを2024年3月より提供開始するとした。 続きを読む ⮕

NTT、軽量で高機能な大規模言語モデル「tsuzumi」を発表。来年3月にサービス開始日本電信電話株式会社(NTT)は、軽量ながら世界トップレベルの日本語処理性能を持つという大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi」を発表した。同社はtsuzumiを活用した商用サービスを2024年3月より開始する。同サービスは、2023年10月より医療や保険業界のパートナーとのトライアルを開始している。 続きを読む ⮕

国立情報学研究所ら、光1波長あたり1.2Tbpsの高速大容量光伝送を実証大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立情報学研究所(NII)、日本電信電話株式会社(NTT)、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、富士通株式会社は10月30日、光1波長あたり1.2Tbpsで世界最長となる336kmのデータ転送の実証に成功したと発表した。 続きを読む ⮕

BMWのスポーツツアラー、『S 1000 XR』に改良新型…ライダーの扱いやすさが向上BMWの二輪部門のBMWモトラッド(BMW Motorrad)は10月26日、ロングツーリング向けスポーツバイク『S 1000 XR』の改良新型を欧州で発表した。 続きを読む ⮕