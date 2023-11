ワーナー・ブラザースの100周年セレブレーション・プロジェクト

1923年4月4日、スタジオ創立。感動と興奮のアカデミー賞®受賞作品から幅広い世代に愛される大ヒットTVシリーズまで、ワーナー・ブラザースの「物語の力」で生み出された数々の名ストーリーとキャラクターが、世界を魅了してきた100年間。次の100年に向けて、ファンの皆様へ感謝をこめて、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープンをはじめ、様々な100周年セレブレーション・プロジェクトをお届けします。All characters and elements © & ™ WBEI and its affiliates. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s23)

NİKKEİ_BUSİNESS: ハリポタ施設で映画作り学ぶ 校外学習向けプログラム映画「ハリー・ポッター」シリーズを舞台にしたレジャー施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ―メイキング・オブ・ハリー・ポッター」(東京・練馬)で、映画製作の過程が学べる教育講座を開始した。映画の音響制作などを学び、小学生から高校生の校外学習向けに展開する。映画製作の舞台裏への理解をより深めてもらい、クリエーターの仕事に関心を持ってもらう狙いがある。講座は20人以上の団体チケットを購入

PRTIMES_JP: ワーナー・ブラザース創立100周年記念製作50周年 ブルース・リー没後50年記念『燃えよドラゴン』 劇場公開版 4Kリマスターにて期間限定上映決定ポスタービジュアルも公開!ワーナー・ブラザース創立100周年記念製作50周年 ブルース・リー没後50年記念『燃えよドラゴン』 劇場公開版 4Kリマスターにて期間限定上映決定ポスタービジュアルも公開! ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のプレスリリース

PRTIMES_LIFE: ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター 「ホグワーツ・レッスン」、「禁じられた森」のエリアをメディア初公開。ワーナー ブラザース スタジオ ジャパン合同会社のプレスリリース(2023年9月27日 13時53分)ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター [ホグワーツ・レッスン]、[禁じられた森]のエリアをメディア初公開。

SAKİGAKE: “ハリー・ポッター”スタジオツアー東京「ホグワーツ・レッスン」&「禁じられた森」メディア初公開|秋田魁新報電子版ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は27日、「ホグワーツ・レッスン」「禁じられた森」公開イベントを開催。この2つのエリアをメディア初公開した。

PRTIMES_BIZ: 宮野真守がウォンカを演じる日本語吹替版を初収録!チャーリーとチョコレート工場 日本語吹替音声追加収録版ブルーレイ 12月6日(水)発売決定‼ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のプレスリリース(2023年9月20日 12時03分)宮野真守がウォンカを演じる日本語吹替版を初収録!チャーリーとチョコレート工場 日本語吹替音声追加収録版ブルーレイ 12月6日(水)発売決定!!

ORİCON: “ハリー・ポッター”スタジオツアー東京に「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」メニューが登場東京都練馬区のとしまえん跡地に今年6月オープンした「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」(以下、スタジオツアー東京)できょう14日より、施設内のちょうど中間地点に位置する「バックロットカフェ」に新メニューが登場。「ハリー・ポッター」シリーズに登場する印象的なキャラクターである、ドローレス・アンブリッジをイメージした特別な空間で、イギリスの伝統的な「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」の提供が開始となる。 「アンブリッジ教授のアフタヌーンティー」は、英国式アフタヌーンティーでは欠かせない、焼きたてのスコーンをはじめ、こだわりのセイボリーやスイーツにハリー・ポッターらしさを取り入れた、ここでしか味わうことのできないメニュー。

