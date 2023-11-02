ロジテック、iPhone 15対応のiPad向け6in1ドッキングステーション

ロジテックは11月2日、iPhone 15にも対応するiPad向け6in1 USBドッキングステーション「LHB-LPAPWP6U3D」をロジテックダイレクト限定で発売した。価格は直販サイトで7581円。
本製品は、USB Type-C接続の6in1ドッキングステーション。インターフェースはUSB 3.2 Gen1 Type-C×1（100W USBPD対応）、USB 3.2 Gen1 Type-A×1、SD・microSDカードスロット、HDMIポート（最大4K/60Hz）、4極対応ステレオミニジャックを搭載している。対応機種はUSB Type-Cポートを搭載しているiPad、およびiPhone 15シリーズ。対応OSはiPad OS 15～17、iOS 17。
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