ロシアとの関係拡大、北朝鮮の「揺るぎない意志」━崔善姫外相＝ＫＣＮＡ

北朝鮮の崔善姫外相は、ロシアとの関係拡大は北朝鮮の「揺るぎない意志」と表明した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が報じた。１０月１９日、平壌で撮影（２０２３年 ロイター/Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）さらに、米国、日本、韓国が引き起こした「不安定性」を打ち消すため、北朝鮮とロシアは連携すると言明した。
北朝鮮の崔善姫外相は、ロシアとの関係拡大は北朝鮮の「揺るぎない意志」と表明した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が報じた。１０月１９日、平壌で撮影（２０２３年 ロイター/Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS）さらに、米国、日本、韓国が引き起こした「不安定性」を打ち消すため、北朝鮮とロシアは連携すると言明した。 続きを読む:
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北朝鮮の金総書記、政治局会議で訪ロの成果説明 関係強化策を協議北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２２日、金正恩朝鮮労働党総書記が２０日の党中央委員会政治局会議で先のロシア訪問について説明し、今後の方針を協議したと伝えた。 続きを読む ⮕
北朝鮮の金総書記、ロシア訪問を終え平壌に到着＝ＫＣＮＡ - トピックス｜Infoseekニュース[ソウル２０日ロイター]-北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２０日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシア訪問を終え、【トピックス】 続きを読む ⮕
北朝鮮の金総書記、ロシア訪問を終え平壌に到着＝ＫＣＮＡ[ソウル ２０日 ロイター] - 北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２０日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシア訪問を終え、１９日夜に専用列車で平壌に戻ったと伝えた。駅では高官らと儀礼兵が出迎えたという。金氏はロシアでプーチン大統領と会談。戦闘機工場のほか、核兵器を搭載可能な戦略爆撃機や極超音速ミサイルなどを視察した。国際社会は北朝鮮によるロシアへの武器供与や技術移転の可能性を懸念しており、韓国外務省は１９日、ロシア大使を呼び出し、ロシアが北朝鮮との軍事協力を行わないよう要請した。... 続きを読む ⮕
北朝鮮の金総書記、ロシア訪問を終え平壌に到着＝ＫＣＮＡ - 記事詳細｜Infoseekニュース[ソウル２０日ロイター]-北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２０日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシア訪問を終え、 続きを読む ⮕
北朝鮮の金総書記、ロシア訪問を終え平壌に到着＝ＫＣＮＡ北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）は２０日、金正恩朝鮮労働党総書記がロシア訪問を終え、１９日夜に専用列車で平壌に戻ったと伝えた。駅では高官らと儀礼兵が出迎えたという。 続きを読む ⮕
北朝鮮の金正恩氏、ロシア訪問を終了 国境駅を通過＝ＫＣＮＡ北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記がロシア訪問を終え、１８日未明に北朝鮮側の国境駅である豆満江駅を通過した。北朝鮮国営の朝鮮中央通信（ＫＣＮＡ）が１９日に報じた。 続きを読む ⮕