レヴュー＆アドベンチャーRPG『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』、アニメイトのショップ「Space A la mode」とコラボ開催！

「Space A la mode」とは、プリンの周りに果物・アイスクリームなどの甘味を添えるプリン・ア・ラ・モードのように、「キャラクター」の魅力に「アパレル」「雑貨」などの新しい色を添えたグッズを取りそろえるエリアです。現在、アニメイト池袋本店4階・秋葉原1号館3階・アニメイト通販にて、商品を取り扱っています。本作はミュージカルをはじまりとし、2018年7月からTBSテレビ他にてアニメ放送された二層展開式少女歌劇「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を題材としたスマートフォン向けゲームアプリ。『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』公式サイト:

©Project Revue Starlight © 2023 Ateam Entertainment Inc. ©Tokyo Broadcasting System Television, Inc. ©bushiroad All Rights Reserved.

