ルイ・ヴィトンがバロンドール受賞者のために特注トロフィーケースを製作！

今年もサッカーファン待望のイベントがやってきた。1956年以来、毎年そのシーズンのプロサッカーで最も活躍した選手に贈られてきた賞が、フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』主催のバロンドール(女子サッカーでは2018年に創設)である。2022-23年シーズンで輝いた男女の最優秀選手にトロフィーが手渡されるのは、10月30日(仏現地時間)だ。 2021年までは暦年、つまり1月から12月までの成績に基づいた評価がなされていたが、2022年からは選考規定が変わり、8月から7月までのシーズンごとの成績が反映されるようになった。昨年の受賞者カリム・ベンゼマに続き、パリのシャトレ座でトロフィーを手にするのはいったい誰だろうか? FIFA ワールドカップ カタール 2022でアルゼンチンを優勝に導いたリオネル・メッシが有力だが、アーリング・ハーランドのサプライズ受賞もないとは言い切れない。数々のゴールでマンチェスター・シティFCの3大会制覇(プレミアリーグ、FAカップ、チャンピオンズリーグでの優勝)に貢献した実績は無視できないものだ。女子サッカーではアレクシア・プテジャスの3度目の受賞が予想されてきたが、8月のFIFA女子ワールドカップ以降は、同じスペイン出身のアイタナ・ボンマティが有力視されている。 栄誉あるトロフィーのケースを手がけたのはルイ・ヴィトン 授賞式の夜をいっそう忘れられないものにしそうなのが、ルイ・ヴィトンが手がけた2つのトランクだ。前面にあしらわれたゴールドの「V」は、パリ郊外にあるアニエールの工房で職人が手作業で製作したもので、ヴィトンの「V」とともに“Victory”(勝利)の「V」を表している。注目すべきはその作りだ。内側にバロンドールのロゴが刺繍された蓋を開けると、マイクロファイバーのライニングが施されたトロフィー収納スペースと引き出しが現れる。外装にはモノグラムが並ぶロジンレザーのトリミング、そして160年以上にわたりルイ・ヴィトンのケースに使用されてきた真鍮製の錠やクラスプが備わる。 これまでにもNBAのラリー・オブライエン・トロフィーや、ラグビーワールドカップ、全仏オープン、アメリカズカップ、そしてモナコグランプリなどのために特注トロフィーケースを製作してきたルイ・ヴィトンが、スポーツとラグジュアリーは密接な関係にあるとまたしても証明してみせた。 From GQ FRANCE By Jérémy Patrelle & Sulaiman Bouzernidj Translated and Adapted by Yuzuru Todayama