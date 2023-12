ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 6th Live! I love You ⇆ You love Me 愛知公演のレポート

CNET Japanの編集記者が気になる話題などを紹介していく連載「編集記者のアンテナ」。主にエンターテインメント領域を取材している佐藤が担当。今回は12月23日と24日に、愛知県にあるAichi Sky Expo(愛知県国際展示場)にて行われた「ラブライブ!」シリーズのライブイベント「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 6th Live! I love You ⇆ You love Me」愛知公演における、Day

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

「異次元フェス アイドルマスター★♥ラブライブ!歌合戦」公式レポ【アニメイトタイムズ】

ソース: animatetimes - 🏆 118. / 51 続きを読む »

プリティーシリーズのウィンターライブ2023開催!新作TVアニメが2024年4月放送「プリパラ&キラッとプリ☆チャン&ワッチャプリマジ!Winter Live 2023」開催! プリティーシリーズ の新作が2024年4月TVアニメ化 ウィンターライブ2023

ソース: animatetimes - 🏆 118. / 51 続きを読む »

『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始!!アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のトレーディング Ani-Art アクリルスタンドなどの受注を開始!!アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて 株式会社arma biancaのプレスリリース

ソース: PRTIMES_BIZ - 🏆 115. / 51 続きを読む »

「ラブライブ!ニジガク」ビジネスシーンでも推しと一緒!「洋服の青山」コラボで“ニジガクブラックスーツ”登場 (2023年11月1日)『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』と「洋服の青山」がコラボを実施。2023年11月1日より、メンバーがプリントされた「ニジガクブラックスーツ」の受注を開始する。『ラブライブ!』シリーズは...

ソース: ExciteJapan - 🏆 125. / 51 続きを読む »

広瀬アリス×鬼頭明里!『鬼滅の刃』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』人気声優と同い年トーク『PEUGEOT presents THE WORLD OF ALLURE〜心奪う、世界へ〜』広瀬アリス×鬼頭明里!『鬼滅の刃』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』人気声優と同い年トーク『PEUGEOT presents THE WORLD OF ALLURE〜心奪う、世界へ〜』 TOKYO FMのプレスリリース

ソース: PRTIMES_JP - 🏆 114. / 51 続きを読む »

「ニジガク」繚乱!ビクトリーロード描き下ろしグッズ、その背に名前を刻んで立つ侑アニメ「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の描き下ろしイラスト「繚乱!ビクトリーロードver.」を使用した新商品が、ショッピングサイト・AMNIBUSに登場。11月29日締め切りで予約を受け付け中だ。

ソース: owarai_natalie - 🏆 25. / 63 続きを読む »